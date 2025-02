Nuovo asilo nido a San Vincenzo, via ai lavori finanziati dal Pnrr Il sindaco Somma: una risposta concreta alle esigenze delle famiglie

Con l’arrivo dei primi mezzi e l’insediamento del cantiere si avviano, in concreto, i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale alla frazione San Vincenzo. La struttura - finanziata dal PNRR per un importo complessivo di 720mila euro - andrà ad accogliere fino a 30 bambini e sarà un nuovo polo educativo della filiera scolastica cittadina in aggiunta ai due asili nido già operativi ed agli altri due in via di definizione.

«Creare le condizioni per la nascita di nuovi asili nido in punti diversi della città è una priorità che ci siamo dati per venire incontro alle nuove esigenze delle famiglie dove entrambi i genitori lavorano – sottolinea il sindaco Antonio Somma – di fronte alla domanda crescente di avere ambienti attrezzati e con servizi educativi qualificati per i propri figli, crediamo che sia importante dotare il territorio di strutture pubbliche adeguate al servizio di tante mamme e tanti papà. È un welfare scolastico che, insieme a quello sociale, risponde in pieno a nuovi bisogni e nuove dinamiche di vita quotidiana, scandite dalla necessità di assicurare servizi a domanda individuale d’eccellenza in luoghi sicuri dove poter affidare i propri bambini».