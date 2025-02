Scafati: centro anziani di San Pietro senza guida da mesi Santocchio (Fratelli d’Italia) chiede intervento urgente del Comune

"Da oltre quattro mesi il Centro anziani di San Pietro, a Scafati, è privo di una guida legittima, dopo le dimissioni congiunte dell’intero comitato di gestione. In base allo statuto, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto nominare un commissario tra i propri dirigenti per gestire il centro fino alle nuove elezioni, ma ciò non è avvenuto. Nonostante l’assenza di un incarico formale, l’ex presidente ha continuato a gestire la struttura senza alcuna legittimazione ufficiale, con il tacito assenso del Comune di Scafati. Una situazione inaccettabile che rischia di compromettere il clima di serenità tra i soci" a dirlo Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia che interviene con fermezza sulla vicenda: "È assurdo che il Comune di Scafati resti inerte di fronte a una gestione illegittima del Centro anziani di San Pietro. Non si può permettere che le regole vengano aggirate in questo modo, né che si creino tensioni tra i soci. Chiediamo con forza che venga rispettato lo statuto: il sindaco nomini subito un commissario tra i dipendenti comunali di categoria D e si proceda con nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Solo così si potrà ristabilire ordine e trasparenza nella gestione del centro".