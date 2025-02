Cetara, la gestione finanziaria chiude con un avanzo di 189mila euro E' uno dei primi comuni in Italia ad aver approvato il conto consuntivo

Cetara si conferma comune virtuoso nella gestione patrimoniale e finanziaria. La Giunta guidata dal sindaco Fortunato Della Monica, con la delibera numero 8 del 4 febbraio 2025, ha proceduto all’approvazione della relazione sulla gestione finanziaria e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2024 che è stato chiuso con un avanzo di oltre 189.000 euro ed è uno dei primi comuni in Italia ad aver approvato il conto consuntivo. Nello specifico, l’ente partiva con un saldo di cassa, all’1 gennaio dello scorso anno, di euro 1.873.363,64 chiudendo con la gestione finanziaria con uscite per 1.281.674,18. L’esercizio, per effetto della verifica della corrispondenza di riscossioni e pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2024 con le risultanze del conto del bilancio, può dunque vantare un avanzo libero di 189.325,99 euro.

«E’ un tesoretto su cui Cetara potrà contare non solo per far fronte a eventuali necessità ma per supportare le fasce più deboli - dice con soddisfazione il sindaco, Fortunato Della Monica -. Il nostro comune, che si conferma virtuoso nella gestione finanziaria e patrimoniale guarderà con attenzione al fabbisogno della popolazione. Si tratta di un altro importante traguardo dopo quello conseguito a fine anno con l’approvazione in largo anticipo del bilancio di previsione nel quale sono state appostate risorse importanti per la manutenzione del territorio e per le fasce deboli. Tutto questo è frutto di una gestione manageriale dell’Ente avvenuta nel rispetto dei parametri imposti dalla legge e che anche quest’anno, così come avvenuto per gli anni passati, ci fa chiudere il rendiconto con un importante avanzo di amministrazione».