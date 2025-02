Cava de' Tirreni: allarme sicurezza stradale in località Castagneto "Si aspetta una tragedia?"

"Una situazione di pericolo inaccettabile si protrae da mesi in località Castagneto, dove un tratto di strada comunale, privo di adeguate protezioni, si affaccia direttamente su un vallone. L’unico intervento dell’amministrazione comunale è stato il posizionamento di una semplice rete da cantiere arancione, misura del tutto insufficiente a garantire la sicurezza di veicoli e pedoni. Non possiamo restare in silenzio di fronte a una situazione così grave – dichiara Italo Giuseppe Cirielli De Mola, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale – Da mesi i cittadini segnalano il rischio concreto di incidenti, ma l’amministrazione guidata dal Sindaco Servalli continua a ignorare il problema. Quale tragedia si sta aspettando prima di intervenire?.

Di fronte a questa grave negligenza, Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione consiliare per chiedere conto della mancata risoluzione del problema e per ottenere risposte certe su tempistiche e modalità di intervento.

La sicurezza stradale non è un’opzione, ma un dovere dell’amministrazione – continua Cirielli. – Se il Comune non ha risorse disponibili, lo dica chiaramente e si attivi immediatamente per reperire fondi. Se invece c’è un piano di intervento, allora venga reso pubblico con tempi certi. Non accetteremo silenzi o risposte vaghe su un problema così serio.

Fratelli d’Italia invita l’amministrazione a intervenire con estrema urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini prima che si verifichi un evento irreparabile".