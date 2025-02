Sarno, Sirica: mercatino rionale e ortofrutticolo ostaggi del degrado "Versano in uno stato di incuria ormai insostenibile"

"Continua il degrado e il totale abbandono delle strutture più rappresentative della città di Sarno: il mercatino rionale di via Matteotti e il Mercato ortofrutticolo di via San Valentino, che, anziché diventare un punto di riferimento commerciale per i cittadini e per il territorio, versano in uno stato di incuria ormai insostenibile. Nonostante le promesse elettorali e gli annunci di rilancio, nessuna azione concreta è stata intrapresa dall’amministrazione comunale di centrosinistra, che, ormai da dieci anni, non ha saputo affrontare il problema in maniera seria e strutturata". L'attacco arriva da Enrico Sirica, consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, che denuncia l’assenza di progettazione e interventi di riqualificazione in un settore che è fondamentale per l'economia locale. “Il mercatino rionale di via Matteotti e il Mercato ortofrutticolo di via San Valentino sono in condizioni di degrado totale, senza alcun piano di rilancio. È impensabile che, dopo dieci anni di amministrazione comunale di centrosinistra, una risorsa strategica come questa venga completamente ignorata. La politica del "chilometro zero", tanto promossa, non può rimanere solo una promessa vuota”, afferma Sirica.



In particolare, il Mercato ortofrutticolo di via San Valentino, nonostante il suo enorme potenziale, continua a essere inagibile e abbandonato. “Una parte del mercato è ormai chiusa da anni, senza alcun intervento di manutenzione, e la struttura sta perdendo il suo valore commerciale. È urgente un intervento di bonifica e ristrutturazione, altrimenti rischiamo di perdere una delle vetrine più importanti per i nostri prodotti agricoli locali”, prosegue Sirica.



Sirica sottolinea anche l’importanza di tutelare e rilanciare questi luoghi per dare un'opportunità economica ai commercianti locali e per risollevare le aziende agricole del territorio. “Il mercatino va protetto e valorizzato, in quanto offre prodotti freschi e di qualità, contribuendo a mantenere vivi i terreni agricoli e garantendo una fonte di reddito ai produttori locali. È fondamentale che questa amministrazione faccia qualcosa di concreto per ridare dignità a questi spazi e permettere a Sarno di tornare a essere un centro di commercio e di valorizzazione delle prelibatezze agricole”.



Dunque, si chiede alla giunta comunale di Sarno un intervento ad hoc per una idonea riqualificazione delle strutture, affinché diventino luoghi di sviluppo economico, di valorizzazione dei prodotti locali e di creazione di nuove opportunità per il territorio.