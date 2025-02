San Marzano sul Sarno, al via la riqualificazione urbana Parte il progetto voluto dall'ex sindaca Carmela Zuottolo

Partito il progetto di rigenerazione urbana che interesserà il Comune di San Marzano sul Sarno. Presentato domenica scorsa a San Valentino Torio, si tratta di un'iniziativa fortemente voluta dalla precedente sindaca Carmela Zuottolo con il Comune di San Valentino Torio.

L’intervento, finanziato con un fondo di cinque milioni di euro, mira a migliorare il decoro urbano e a contrastare fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, trasformando aree strategiche del territorio con un impatto positivo sulla qualità della vita di famiglie e imprese.

Il piano prevede la riqualificazione delle piazze cittadine di San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio, che diventeranno punti centrali di aggregazione e attività pubbliche, il ridisegno dell’area parcheggio per una maggiore funzionalità, la creazione di spazi verdi attrezzati con aree gioco per bambini e adulti, e la riqualificazione di via Vittorio Veneto con l’ampliamento dei marciapiedi e l’adeguamento per le persone con disabilità. Inoltre, è prevista la realizzazione di un centro di ascolto per cittadini stranieri presso il Municipio marzanese.



L'ex sindaca Carmela Zuottolo, attuale capogruppo della lista “Siamo San Marzano”, ha preso parte alla presentazione del progetto, su invito del sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese.

"Sono orgogliosa del riconoscimento del lavoro svolto durante il mio mandato - ha dichiarato la Zuottolo -. Sul progetto di rigenerazione urbana, che ha ottenuto un finanziamento di cinque milioni di euro, mi sono spesa con grande impegno. Ma ciò che mi rende ancora più felice è sapere che queste opere avranno un impatto concreto sulla vita dei cittadini di San Marzano e San Valentino Torio".



L’incontro a San Valentino Torio ha rappresentato un momento di condivisione e confronto positivo tra amministrazioni locali. "Su invito del sindaco Michele Strianese, ho partecipato con piacere alla presentazione del progetto. Già a San Marzano sul Sarno si era registrato un clima costruttivo e di riconoscimento del mio operato - ha aggiunto la Zuottolo - nell'aula consiliare con il sindaco Andrea Annunziata. Una bella pagina di politica è stata scritta, andando oltre le ideologie e le appartenenze partitiche, per il bene comune delle nostre comunità. Questo è il metodo giusto per amministrare".