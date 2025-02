Cava de' Tirreni: la situazione parcheggi è ormai diventata insostenibile La denuncia del presidente dell’Associazione Prima Cava

“La situazione parcheggi a Cava de’ Tirreni ormai è diventata insostenibile” dichiara Mirko Giordani, presidente dell’Associazione Prima Cava. “Riceviamo diversi solleciti quotidiani da molti cittadini, per i quali fare commissioni in città è diventato fonte di stress, nonché di multe salate.” continua Giordani. “Da una parte c’è la perenne espansione delle strisce blu per fare cassa, dall’altra la difficoltà delle soste brevi per le normali commissioni quotidiane dei cittadini, cavesi e non. L’impossibilità del frazionamento nella prima ora dei parcheggi fa sì che molte persone, piuttosto che parcheggiare nelle pochissime strisce blu libere e comprare prodotti dai commercianti cavesi, si mettono spesso in doppia o tripla fila, con grande danno per il traffico e la sicurezza delle persone. Certamente il problema dell’ulteriore spazio fisico per i parcheggi esiste, ma intanto si faccia un intervento sulla possibilità di frazionare la sosta sin dalla prima ora” sottolinea Giordani. ”Certo è che poi la costruzione del nuovo parco cittadino in mezzo alla Statale, sinceramente ancora in cerca d’autore, ha sottratto moltissimi posti auto in centro e vicino ad attività commerciali, ma questa è un’altra storia per un prossimo approfondimento” conclude Giordani.