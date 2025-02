San Marzano sul Sarno, nuovo atto vandalico al "Giovanni Paolo II Anna Frank" M5S: “L’amministrazione comunale garantisca la sicurezza"

“Ancora un episodio di vandalismo ai danni dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II - Anna Frank" di San Marzano sul Sarno. Dopo il furto della strumentazione digitale sviluppata con fondi PNRR e i gravi atti vandalici registrati a gennaio, nei giorni scorsi ignoti sono nuovamente entrati nella scuola, forzando le imposte, danneggiando i distributori automatici e portando via pochi spiccioli.

Un bottino di scarso valore, ma un danno strutturale ed educativo enorme, che dimostra la fragilità degli edifici scolastici e una grave mancanza di sicurezza. La situazione è preoccupante e la nostra comunità non può più tollerare atti vandalici e furti continui nelle scuole”. A denunciarlo è la consigliera comunale di San Marzano sul Sarno Margherita Oliva. “Chiediamo al Comune un intervento immediato con l'installazione di telecamere di sorveglianza efficienti e un presidio di sicurezza più rigido”.

“E` inaccettabile che le scuole, luoghi di crescita e formazione per i nostri ragazzi, siano ripetutamente bersaglio di furti e atti vandalici. Non bastano annunci e promesse: è necessario agire subito con interventi reali ed efficaci, misure concrete di contrasto. Chiediamo all’amministrazione comunale un’azione decisa per garantire sicurezza e tutela a studenti, docenti e personale scolastico”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano.