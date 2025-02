Nocera Superiore, città cardioprotetta: via libera al progetto È l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale

Nocera Superiore punta a essere città cardioprotetta. È l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi, attraverso l’installazione di defibrillatori in punti strategici della città, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente in caso di emergenze cardiache. L’obiettivo è quello di realizzare una mappa della cardioprotezione, attraverso l’installazione di defibrillatori semi-automatico esterno (DAE).

Saranno 12 i defibrillatori che verranno installati in diversi punti del territorio, un numero importante che renderà Nocera Superiore una delle più cardioprotette della Campania. Non solo la dotazione dei preziosi dispositivi salvavita, ma anche la presenza di persone che, in caso di necessità ed emergenza, sappiano utilizzarli. “La nostra intenzione - ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi - è quello di formare cittadini volontari e operatori delle forze dell’ordine nell’intervenire nella pratica delle manovre di primo soccorso. Grazie alla Cisl che ha offerto corsi BLSD gratuiti, essenziali per la prevenzione e la gestione dell’arresto cardiaco, abbiamo la possibilità di formare i cittadini che vogliono formarsi per affrontare i casi di emergenza”. Grazie alla Legge 116/2021, l’uso del DAE è ora consentito anche a personale non sanitario con adeguata formazione. Gli Uffici comunali Politiche sociali hanno predisposto un avviso di reclutamento di soccorritori “laici”, cittadini volontari che vogliono imparare a gestire le emergenze e salva vita, apprendendo le manovre di primo soccorso e l’uso dei defibrillatori.