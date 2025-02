Scafati: apre il nuovo centro territoriale di Neuropsichiatria Infantile Sarà allocato presso il Distretto Sanitario di Base cittadino

Lunedì 17 febbraio 2025 mattina aprirà i battenti a Scafati il nuovo Centro territoriale di assistenza sanitaria specialistica di Neuropsichiatria Infantile, un nuovo stabile baluardo per l’assistenza a famiglie e minori con difficoltà neuropsichiche.

Il centro, che sarà allocato presso il Distretto Sanitario di Base cittadino, annesso all’ospedale, arricchisce e completa l’offerta di servizi nel settore della Neuropsichiatria Infantile nell’ Agro nocerino-sarnese.

L’ASL Salerno ha concepito una struttura erogatrice di servizi specialistici che, facendo leva su risorse umane di alta professionalità (sei operatori tra personale del distretto sanitario e del DSM), garantirà in sede tutte le risposte assistenziali di settore.

La struttura sarà immediatamente operativa, e già dalla prossima settimana sarà possibile non solo effettuare le prime valutazioni, i controlli clinici dei pazienti già in carico all’ASL Salerno, le campagne di screening, ma anche gli approfondimenti diagnostici di patologie di interesse NPI, la redazione di progetti ri/abilitativi, l’elaborazione di piani speciali di assistenza scolastica e di integrazione dei disabili negli ambienti di vita, i piani di trattamento farmacologico, etc.

Il nuovo eccezionale traguardo sanitario è il frutto di un continuo processo di costruzione della rete assistenziale della Neuropsichiatria Infantile la cui specificità operativa, da anni, si scontra con il numero esiguo di specialisti formati in Italia.

Nell’ anno 2024 l’ASL Salerno ha realizzato non solo l’apertura di Centri di alta specialità nel campo del neuro-sviluppo, ma anche una brillante campagna di reclutamento di nuovo personale, imperniata su concorsi pubblici che hanno visto la selezione, la contrattualizzazione e l’immissione in servizio di 10 nuovi medici specialisti, nonché svariate altre figure sanitarie: logopedisti, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi, neuro psicomotricisti, etc.) che formeranno le equipe territoriali di neuropsichiatria infantile.

L’apertura di Scafati rimarca un impegno istituzionale dell’ASL Salerno, che si sforza di fornire ogni giorno risposte assistenziali reali, forti ed efficaci, capaci di rendere più serena la vita di tante famiglie, e di garantire ai bambini di oggi - uomini di domani- maggiori certezze di vita e di salute.