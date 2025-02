Cava de' Tirreni: chiusa rampa autostradale, disagi per cittadini e commercianti A denunciarlo Italo Giuseppe Cirielli il Capogruppo di Fratelli d’Italia

"Ancora una volta, l’Amministrazione comunale guidata dal PD dimostra tutta la sua incapacità di programmare e difendere gli interessi della città. La chiusura della rampa di uscita autostradale dell’A3 in direzione Nord è stata comunicata solo a danno fatto, senza alcuna preventiva informazione o concertazione con cittadini e commercianti" a denunciarlo Italo Giuseppe Cirielli il Capogruppo Fratelli d’Italia – Cava de’ Tirreni che continua: "Una decisione che, oltre ai pesanti disagi per chi vive e lavora a Cava de’ Tirreni, infliggerà un ulteriore colpo alle attività commerciali già messe in ginocchio dalla cattiva gestione dell’economia locale da parte di questa Amministrazione. Rendere più difficile l’accesso alla città per due mesi significa penalizzare ancora di più il tessuto economico cittadino, già provato da scelte amministrative scellerate e dalla mancanza di una visione di sviluppo.

Non è la prima volta che assistiamo a simili episodi. Anche nel caso della chiusura della rampa di immissione in direzione Salerno, avevamo proposto un’alternativa che avrebbe evitato la paralisi del traffico per un mese, ma l’amministrazione comunale ha preferito subire passivamente, senza neanche provare a tutelare i cittadini.

Chiediamo con forza che si lavori per trovare soluzioni alternative, coinvolgendo tutte le parti interessate e difendendo gli interessi della nostra comunità. L’atteggiamento passivo di questa giunta continua a lasciare soli i cittadini di Cava de’ Tirreni, che meritano invece una politica attenta e capace di farsi valere nelle sedi opportune", conclude Italo Giuseppe Cirielli.