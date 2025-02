Maiori, sicurezza stradale: 8 attraversamenti sopraelevati per via Nuova Chiunzi Per la tutela dei pedoni e per ridurre la velocità dei mezzi in transito

Otto attraversamenti pedonali sopraelevati per via Nuova Chiunzi per migliorare la sicurezza del tratto stradale. Il Comune di Maiori ha ottenuto il nulla osta dalla Provincia di Salerno all’installazione delle strisce sopraelevate dalla parte bassa della SP2 per il Valico di Chiunzi, a poca distanza dal Lungomare, fino alle frazioni alte di Vecite e Ponteprimario. Un intervento di messa in sicurezza della viabilità per i pedoni, ma soprattutto per la riduzione della velocità di auto e moto, che interesserà tutto il tratto della Provinciale incluso nel territorio della cittadina della Costiera amalfitana.

Il sindaco Antonio Capone dichiara: “Si tratta di una risposta concreta alle esigenze di sicurezza su via Nuova Chiunzi. Installeremo otto attraversamenti sopraelevati sulla strada ai quali faranno seguito interventi simili anche in altre aree della città, per esempio in questo momento è in corso l’iter di richiesta degli attraversamenti all’Anas anche per il Lungomare. Tratti per i quali accadimenti, anche tragici, hanno confermato che occorre un intervento ancora più deciso per limitare le velocità”.

I punti nei quali sorgeranno gli attraversamenti sopraelevati in via Esterna Chiunzi sono stati identificati per dare maggiore sicurezza agli accessi pedonali alle traverse e ai punti di maggiore passaggio da parte di cittadini e studenti per la presenza di agglomerati abitativi, scuole o servizi di interesse pubblico. Sono così stati identificati gli otto seguenti punti dove potranno essere installati gli attraversamenti sopraelevati:

· all’altezza del civico 23, dove la Provinciale incrocia via Casa Mannini;

· in corrispondenza dell’Istituto Superiore Pantaleone Comite;

· all’incrocio con via Casale dei Cicerali;

· all’incrocio con via Tenente Confalone, all’altezza del civico 85;

· in corrispondenza del civico 116, un centinaio di metri a valle dell’incrocio con via San Domenico;

· in corrispondenza dell’accesso pedonale di via Casale Belvedere, frazione Madonna delle Grazie;

· in corrispondenza dell’accesso pedonale di via San Martino, frazione Vecite;

· in corrispondenza dell’accesso pedonale alla frazione Ponteprimario.

Sui tempi di realizzazione della messa in sicurezza, fa chiarezza il sindaco Capone che dichiara: “Prima dell’avvio della nuova stagione turistica, i passaggi sopraelevati saranno installati. Il nostro obiettivo è non vedere più scene da gran premio sul nostro territorio da parte di quelli che su mezzi a due o quattro ruote confondono la pubblica strada con una pista da competizione, dimenticandosi del tutto dell’esistenza dei limiti di velocità e della loro responsabilità verso gli altri utenti della strada, che siano pedoni o altri guidatori”.