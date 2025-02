Bracigliano, il Gal sfrattato: "Una scelta scellerata" "Risolto il contratto in comodato d’uso gratuito"

Il Comune di Bracigliano, attraverso apposito provvedimento, ha risolto il contratto in comodato d’uso gratuito grazie al quale il GAL (Gruppo di Azione Locale) “Terra e Vita”, ha sinora utilizzato quale sede istituzionale i locali situati all’interno dell’ex sede municipale in Piazza della Libertà. Con lo stesso provvedimento, l’attuale Amministrazione Comunale ha comunicato di non voler procedere al rinnovo del contratto stipulato il 20 aprile 2017, invitando il Gal a lasciare la sede entro il prossimo 20 aprile.

“Uno schiaffo allo sviluppo del territorio – il commento amaro dei Consiglieri di opposizione del Gruppo “Radici” – Il Gal “Terra e Vita”, che dal 2017 ha la sua sede istituzionale a Bracigliano, sarà costretto a trasferirsi sul territorio di un altro Comune. Non comprendiamo, né condividiamo il motivo di questa scelta scellerata, che riteniamo possa avere conseguenze per il processo di crescita avviato dalla precedente amministrazione”.

“L’individuazione della sede istituzionale del Gal a Bracigliano – spiegano i membri del Gruppo “Radici” – sin dall’inizio ha consentito di acquisire numerose attenzioni nei confronti del nostro territorio e di favorire l’imprenditoria locale. Il Gal ha finanziato i lavori per la realizzazione del Museo della Civiltà Contadina e della Musica che dovrebbe essere collocato nei locali di Palazzo De Simone. E ancora, attraverso i preposti uffici, ha seguito la procedura che ha consentito di ottenere il prestigioso riconoscimento di IGP per la ciliegia di Bracigliano e ha collaborato per la costituzione del Consorzio di tutela per le ciliegie”.

“Non rinnovare il contratto di comodato d’uso al Gal – concludono i Consiglieri di “Radici” – significa andare contro gli interessi di Bracigliano e dei braciglianesi, che fa delle proprie tradizioni, usi, costumi, enogastronomia e tipicità dei prodotti, un marchio d’autore riconosciuto ed apprezzato oltre i confini territoriali. Dovranno spiegarci i motivi di questa assurda decisione e cercheremo di fare il possibile per evitare che possa verificarsi”.

I Consiglieri di “Radici” hanno promesso battaglia su questo fronte per mantenere alto il nome di Bracigliano in settori strategici dello sviluppo del territorio.