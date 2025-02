Mario Santocchio rieletto coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Scafati “Voglio ringraziare gli iscritti e i dirigenti per avermi confermato la fiducia"

L’avvocato Mario Santocchio è stato rieletto all'unanimità coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Scafati durante il congresso che si è tenuto martedì pomeriggio, alla presenza del coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore, della responsabile per l'Agro nocerino-sarnese, l'avvocato Rossella Giordano, e del consigliere regionale Nunzio Carpentieri. L’assemblea è stata presieduta da Tonino Mariconda e dal segretario Carmine Amato, con la partecipazione del dottore Amedeo Auriemma, segretario di "Noi Moderati".

“Voglio ringraziare gli iscritti e i dirigenti per avermi confermato la fiducia come coordinatore cittadino - ha dichiarato Santocchio -. Da qui prosegue il nostro progetto, che vede Fratelli d’Italia Scafati proiettato verso il rinnovamento. Inclusione e partecipazione sono i nostri punti fermi, per costruire un progetto politico ambizioso e dinamico, con l’obiettivo di riportare Scafati a essere protagonista, non solo nell’Agro nocerino, ma anche nel tessuto socio-economico della provincia napoletana”.

Il coordinatore rieletto ha sottolineato la necessità di valorizzare la vocazione turistico-ricettiva della città, offrendo servizi, logistica, ristorazione e accoglienza ai turisti che ogni giorno visitano la Campania. "Scafati deve sfruttare la sua posizione strategica tra le province di Napoli e Salerno per costruire un'offerta economica concreta, creando sinergia tra piccoli e grandi investitori e rilanciando il tessuto commerciale, artigianale e ricettivo della città, fermo da anni a causa della mancanza di politiche dedicate”.

Santocchio ha poi ribadito l'importanza dell'unità del centrodestra: "La nuova leadership deve nascere dal basso, dalla condivisione di idee e prospettive comuni. Non esiste la politica dell'uomo solo, ma di un gruppo unito da un unico obiettivo: rendere Scafati una città moderna, vivibile, inclusiva, ospitale ed economicamente dinamica. Per questo motivo, nei prossimi giorni saranno istituiti dipartimenti tematici per costruire la Scafati del futuro”.

Riconfermato anche il direttivo cittadino, composto da Teresa Cirillo, Camillo Auricchio, Nunzia Di Lallo, Giorgio Chirico, Giovanni Gambino, Anna La Sala, Daniela Ugliano, Carmen Cirillo, Piero Carella, Maurizio Cicalese, Alessandro Roberto Arpaia e Dario Simini. Teresa Cirillo è stata confermata responsabile organizzativo, mentre Nunzia Di Lallo e Piero Carella ricopriranno il ruolo di vicecoordinatori.