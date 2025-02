Assoluzione ex sindaco Praiano, soddisfazione della Conferenza dei Sindaci "E' una sentenza che non solo ristabilisce la verità ma conferma la nostra fiducia nella giustizia"

L’assoluzione dell’ex sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, peraltro già presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, dalle accuse rivoltegli nel giugno del 2020, è stata accolta con soddisfazione dai primi cittadini del comprensorio. Sulla positiva conclusione di questa vicenda giudiziaria interviene il presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Fortunato Della Monica, sottolineando come in questi anni, l’intero organismo da lui guidato, non abbia «mai nutrito dubbi sulla correttezza dell'operato dell’ex sindaco di Praiano».

«Giovanni, con profondo senso delle istituzioni, si è difeso nel processo attendendo la conclusione di questa vicenda giudiziaria nella quale sono state riconosciute le proprie ragioni - dice il Presidente Fortunato Della Monica - Quella con cui l’ex sindaco di Praiano è stato assolto con formula piena dalle gravi accuse formulategli nel 2020 è una sentenza che non solo ristabilisce la verità ma conferma la nostra fiducia nella giustizia. Le vicissitudini che hanno fortemente inciso sul profilo umano e personale dell’amico Giovanni Di Martino, confermano quanto sia enorme il peso di indossare la fascia tricolore. Imbattersi in quei settori dello Stato che credono negli amministratori locali, valorizzando il merito in politica e con esso quel patrimonio di passione e impegno che altrimenti andrebbe disperso, è oggi più che mai fondamentale per evitare di innescare quel meccanismo perverso di disincanto da parte delle comunità locali. A Giovanni, che mi ha preceduto alla guida di questo importante organismo, vanno gli auguri per il risultato conseguito dall’intera Conferenza dei Sindaci».