Carnevale Amalfitano, tre giorni di grande festa dal 2 al 4 marzo 2025 Teatro di strada, show, sfilate, mascotte e maghi in un’esplosione di colori e fantasia

L’Hogwarts Express è pronto al binario 9 e ¾ per condurci nel magico mondo di Harry Potter, tra potenti maghi, incantesimi e pozioni. E ancora mascotte, artisti di strada, sfilate, balli, musica e spettacoli per famiglie.

Tre giorni di grande festa per il Carnevale Amalfitano, promosso dal Comune di Amalfi guidato dal Sindaco Daniele Milano, in programma dal 2 al 4 marzo 2025.

Allegria è la parola d’ordine: per tre giorni Amalfi si colorerà di sogni e fantasia per il momento dell’anno più atteso da tutti i bimbi. Il claim è sempre lo stesso, con l’invito rivolto a tutti, grandi e piccini, ad indossare la più bella maschera e scendere in strada.

Un’esplosione di creatività, coreografie ed energia, attraverso gli angoli più belli di Amalfi, tra street parade, storie fantastiche, maschere e trucchi, mentre

Piazza della Bussola, l’Antico Arsenale della Repubblica e la scala monumentale del Duomo si animeranno con show ed esibizioni diffuse.

Si parte domenica 2 marzo 2025 alle ore 11.30 in Piazza della Bussola con lo spettacolo di Circo Teatro Urbano e Comedy Show con i Nani Rossi e il loro teatro di strada. Una delle migliori compagnie di teatro di piazza in uno spettacolo unico, mai visto prima: un cavallo di battaglia e insieme un manifesto di identità e di qualità.

Lunedì 3 Marzo 2025, come da tradizione, alle ore 16 in Piazza Duomo ci sarà l’esibizione dei gruppi di ballo del Gran Carnevale Maiorese, la sfilata e premiazione delle Mascherine Amalfitane, in compagnia delle Mascotte di Inside Out.

Speciale “family experience” martedì 4 Marzo 2025 alle ore 10.30 all’Arsenale della Repubblica con l'Accademia dei Maghi. Tutti i bimbi potranno vestire i panni dei maghi delle quattro case più famose al mondo, partecipare ad una lezione di incantesimi e pozioni e tanto altro, ricevendo infine una bacchetta magica e l'attestato di Aspirante Mago. Lo show si svilupperà in due turni (il primo alle ore 10.30 e il secondo alle 11.45) per permettere a tutti i bimbi di partecipare.

Prosegue la grande collaborazione con il Gran Carnevale di Maiori, tra i carnevali storici d’Italia, che quest’anno celebra la sua 51esima edizione, in un legame consolidato tra i due Comuni, facendo del Carnevale in Costa d’Amalfi un punto di attrazione.

«Spazio alla meraviglia! Sarà un tripudio di colori e allegria il Carnevale ad Amalfi – afferma la consigliera con delega agli Eventi e alla Cultura, Enza Cobalto – Abbiamo previsto una programmazione trasversale, per tutta la famiglia e le fasce d’età durante il week end che precede il Martedì Grasso. Partiamo domenica con lo spettacolo “tout public” dai caratteri tipici dell’arte di strada con i Nani Rossi. Il meglio di un repertorio di virtuosismo acrobatico e giocolieristico eseguito con facilità, leggerezza e con uno spirito comico infallibile ed elegante. Oltre alla bravura e al rigore professionale, quello che incanta nei due artisti è la capacità di creare comunità, di coinvolgere ad un livello superiore. Immancabile lunedì la sfilata dei gruppi di ballo del Carnevale di Maiori, verso cui nutriamo profondo rispetto: infatti tutti gli eventi sono pensati in maniera complementare, senza sovrapposizioni. Ad accompagnarci in questa avventura anche le magnifiche mascotte di Inside Out: la favolosa Gioia porterà con sé i suoi amici Imbarazzo, Rabbia, Tristezza, Ansia per divertirci tutti insieme e scattare foto stupende. Gran finale martedì in Arsenale con uno spettacolo straordinario, per vivere tutta la magia della fantasia».

Come sempre, tutti gli eventi di Amalfi, per volontà dell’Amministrazione Milano, saranno ad ingresso libero.

«La gioia appartiene a tutti: regalare sorrisi e felicità ai nostri bimbi è una missione per la nostra Amministrazione, abbattendo qualsiasi barriera – sottolinea l’Assessore all’Infanzia Francesca Gargano – Le strade e le piazze di Amalfi si riempiranno di divertimento e colori, per emozionarsi e per imparare a guardare al mondo con gli occhi sognanti della fantasia dei bambini. Re Carnevale ci accompagnerà nella dimensione collettiva del “fare festa insieme”. Desideriamo travalicare il confine generazionale e far comunicare le persone. Pronti a salire a bordo di questa folle carovana della felicità? Vogliamo tornare a stupirci, a godere della meraviglia e della bellezza della vita, tutti protagonisti».