Scafati: a marzo avvio del dragaggio del Rio Sguazzatorio Il sindaco Aliberti: " Gli interventi per un importo lavori di circa 5.425,000 euro"

Avvio del dragaggio di Rio Sguazzatorio nel mese di marzo 2025. Sulla vicenda si è espresso il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti: “A seguito delle interlocuzioni avute con la Regione Campania e della battaglia che abbiamo condotto fin dal nostro insediamento e che continueremo rispetto al risanamento del Fiume Sarno e dei suoi affluenti, arriva finalmente la notizia dell’avvio del dragaggio di Rio Sguazzatorio per circa 1,7 chilometri entro l’inizio del mese di marzo. Gli interventi per un importo lavori di circa 5.425,000 euro, già appaltati, avranno durata di 120 giorni (quattro mesi). Pur non avendo nessuna competenza in merito, per senso di responsabilità in questi anni ho cercato di far sentire la mia voce nei vari incontri che si sono susseguiti senza evitare tra l’altro polemiche e discussioni. Chiedevo solo che si andasse oltre le posizioni ideologiche e si agisse nell’interesse di una comunità che subisce da anni i riflessi dell’inquinamento anche attraverso il fenomeno degli allagamenti. Abbiamo dato la disponibilità per l’area cantiere dove dovranno soggiornare i mezzi impegnati nei lavori di dragaggio, seguiremo con attenzione gli interventi e continueremo a promuovere tavoli tecnici per la Rete Fognaria nel rispetto dell’impegno assunto con i cittadini”, ha concluso Aliberti.