Agricoltura, grande successo per l’iniziativa "Coltiviamo l’Italia" a Capaccio Presente il senatore Antonio Iannone

Sala gremita al Savoy Beach Hotel di Capaccio-Paestum per l’evento dal titolo “Coltiviamo l’Italia” promosso dal Dipartimento Nazionale Agricoltura e Pesca di Fratelli d’Italia. Alla presenza del Responsabile Regionale di FdI Michele Gioia, del Commissario Regionale di FdI, il Senatore Antonio Iannone, il Responsabile Nazionale del Dipartimento, l’Onorevole Aldo Mattia, il Capogruppo in Commissione Agricoltura della Camwra dei Deputati, l’Onorevole Marco Cerreto. Associazioni di categoria, imprenditori, sistema delle coperative e lavoratori hanno animato un proficuo confronto su quanto già fatto dal Governo Meloni e su quanto necessita ancora per dare risposte ad agricoltori, allevatori, pescatori e cacciatori. Il Senatore Antonio Iannone ha dichiarato: “È stata un’occasione preziosa per confrontarci, per informare sulle misure intraprese dal Governo Meloni e su quello che c’è da fare per affrontare le nuove sfide. Gli interventi delle categorie presenti hanno dato conferma che siamo sulla buona strada nella consapevolezza che c’è ancora tanto da fare. Grazie al Ministro Lollobrigida sono stati messi in campo 500 milioni di euro solo con un provvedimento, ma in due anni sono stati dedicati al settore oltre 11 miliardi. Grazie a Fratelli d’Italia anche in Europa le cose stanno cambiando, con l’Italia che finalmente difende questo mondo che è eccellenza produttiva riconosciuta nel mondo e grande parte del Made in Italy. La location della Piana del Sele, in provincia di Salerno, non è stata una scelta casuale per tutto quello che rappresenta nella nostra regione, dove De Luca e il PD non hanno dato e continuano a non dare risposte concrete a queste vocazioni. Animeremo nuove iniziative per rendere protagonisti sia l’Agricoltura, sia la Pesca e sia la Caccia. Intanto, grazie a tutti coloro che hanno partecipato e a chi ha lavorato per creare il luogo del confronto: il nostro Dirigente Michele Gioia e i Deputati Aldo Mattia e Marco Cerreto.