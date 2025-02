Emergenza sicurezza a Pagani, Italia Viva: "La situazione è fuori controllo" "Serve un coordinamento tra amministrazione comunale, forze dell'ordine e residenti"

L’ennesimo furto che ha colpito la città di Pagani, con l’ultimo colpo ai danni di un negozio di telefonia in via San Domenico, ed i raid alle auto parcheggiate hanno fatto tornare attuale il dibattito sulla sicurezza e sulla necessità di interventi più incisivi. Il gruppo consiliare di Italia Viva Pagani, attraverso i consiglieri comunali Anna Rosa Sessa e Santino Ruggiero, ha espresso preoccupazione e ha chiesto un immediato potenziamento delle misure di controllo.

«Non possiamo più tollerare che commercianti e residenti vivano nella paura e subiscano danni economici così rilevanti», dichiara la consigliera Anna Rosa Sessa. «L'amministrazione comunale ha il dovere di garantire la sicurezza dei cittadini con azioni concrete e coordinate, non solo con l'installazione di telecamere che, da sole, non bastano a prevenire questi episodi».



Sulla stessa linea il consigliere Santino Ruggiero: «La situazione è ormai fuori controllo. Chiediamo al sindaco Lello De Prisco e all'assessore alla Sicurezza di convocare con urgenza un tavolo con le forze dell'ordine per intensificare i pattugliamenti, specialmente nelle ore notturne, e per studiare soluzioni efficaci che possano tutelare i nostri concittadini».



Italia Viva Pagani ribadisce l'importanza di un coordinamento tra amministrazione comunale, forze dell'ordine, residenti e associazioni di categoria per affrontare il problema in modo strutturato. «Non possiamo permettere che la città venga messa in ginocchio da questi continui episodi», concludono i consiglieri Sessa e Ruggiero.