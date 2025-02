Vietri: chiuso l'ufficio postale di via Mazzini dal 26 febbraio al 24 marzo Necessario per lavori infrastrutturali

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone rende noto che Poste Italiane ha comunicato la chiusura al pubblico dell’ufficio postale di via Mazzini a Vietri capoluogo dal 26 febbraio al 24 marzo 2025, salvo imprevisti, per i lavori infrastrutturali relativi al progetto Polis che prevede la realizzazione di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche.

L’ufficio di Vietri capoluogo per tutto il periodo di chiusura verrà trasferito in appoggio presso l’ufficio postale di Dragonea, sito in via Vallone 46 (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45), dove la clientela potrà svolgere le operazioni effettuabili presso il proprio ufficio di radicamento, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza ed operazioni con carta.

L’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Giovanni De Simone, ritenendo logisticamente inadeguato l’ufficio postale di Dragonea a soddisfare le esigenze di tutto il capoluogo, ha inviato da giorni una richiesta a Poste Italiane perché sia previsto l’impiego in loco nel periodo previsto per i lavori, o almeno durante i giorni di maggiore afflusso previsto (pagamento pensioni, etc.), di un Ufficio Postale Mobile che sicuramente renderebbe maggiormente sopportabili i prevedibili disagi. Istanza di cui si attende ancora l’esito.