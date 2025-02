San Marzano sul Sarno dichiara guerra alla plastica: ecco le nuove linee guida Iniziativa promossa dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Margherita Oliva

Il Consiglio Comunale di San Marzano sul Sarno ha approvato la Proposta di Deliberazione n.2 del 21-01-2025, un atto di indirizzo per contrastare l’inquinamento da plastica e promuovere la sostenibilità ambientale, in linea con l’Agenda ONU 2030. L’iniziativa, presentata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Margherita Oliva e dall’assessore all’Ambiente Franco Grimaldi, punta a ridurre la produzione di plastica, eliminare i materiali monouso non riciclabili e incentivare l’economia circolare sul territorio comunale.

“La produzione globale di plastica è cresciuta esponenzialmente negli ultimi decenni, passando da 2 milioni di tonnellate nel 1950 a 460 milioni di tonnellate nel 2019, con conseguenze drammatiche per l’ambiente. Oggi, solo il 9% dei rifiuti plastici viene riciclato, mentre il resto si disperde nell’ecosistema o viene smaltito in modi dannosi per la salute e per il pianeta. Le microplastiche e nanoplastiche inquinano aria, acqua e catene alimentari, ponendo una sfida globale che non possiamo più ignorare”, ha dichiarato la consigliera Margherita Oliva.

“Con questa delibera, il Comune di San Marzano sul Sarno si impegna concretamente per un modello di sviluppo sostenibile, coinvolgendo enti pubblici, privati, associazioni, scuole e cittadini nella transizione ecologica. Promuoveremo l’uso di materiali biodegradabili e compostabili negli edifici pubblici, campagne di sensibilizzazione per ridurre l’uso della plastica monouso e strategie di ‘green marketing’ per fare del nostro territorio un esempio virtuoso di economia circolare. Questa decisione si inserisce in un quadro normativo europeo e nazionale che mira a ridurre l’inquinamento da plastica, come la Direttiva UE 2019/904 e il Decreto Legislativo n. 196 del 2021. L’amministrazione comunale continuerà a sostenere iniziative locali che promuovano la riduzione della plastica monouso, consapevole che ogni piccolo passo in questa direzione è un investimento per la tutela dell’ambiente e delle future generazioni”, conclude la consigliera comunale Margherita Oliva.

San Marzano sul Sarno, guidata dal sindaco Andrea Annunziata, si conferma così un comune all’avanguardia nella lotta all’inquinamento da plastica, con un impegno concreto verso un futuro più sostenibile.