Cava de' Tirreni: ancora disagi in via Rotolo "Continua a essere ostaggio dell'incapacità amministrativa"

"Cava de’ Tirreni continua a essere ostaggio dell’incapacità amministrativa del Partito Democratico, sia a livello comunale che provinciale. La vicenda di via Rotolo è l’ennesima dimostrazione di una gestione disastrosa delle infrastrutture e della viabilità. Dopo mesi, se non anni, di promesse mancate, ci ritroviamo di fronte a un ulteriore rinvio: la strada rimarrà chiusa per un altro mese, costringendo i cittadini a sopportare disagi inaccettabili". E' la denuncia che arriva da Italo Giuseppe Cirielli De Mola, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Cava de’ Tirreni che continua: "L’amministrazione comunale, invece di trovare soluzioni rapide e concrete, si è limitata a temporeggiare, senza alcuna trasparenza sui tempi reali di riapertura. Ma la responsabilità è, soprattutto, della Provincia di Salerno, anch’essa a guida PD, che non ha saputo garantire un’azione coordinata e tempestiva per risolvere il problema.

È inaccettabile che dopo tutto questo tempo non si sia riusciti a intervenire in maniera efficace sulla frana e sulla fognatura in contemporanea, evitando così ulteriori ritardi. Chiediamo al consigliere provinciale Annalisa Della Monica di presentare un’interrogazione formale in Provincia per domandare conto di questi ritardi e per conoscere lo stato effettivo dei lavori. I cittadini di Cava de’ Tirreni meritano risposte, non l’ennesimo scaricabarile tra Comune e Provincia. Non possiamo più tollerare un’amministrazione inefficiente, che lascia una città in ginocchio senza alcuna programmazione. È ora che il PD si assuma le proprie responsabilità e che si lavori davvero per il bene dei cittadini, invece di continuare con l’inerzia e l’incompetenza che ormai caratterizzano la loro gestione", conclude Italo Giuseppe Cirielli De Mola.