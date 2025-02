Mercato San Severino: "Note in Strada" accende il centro Musica, animazione e spettacoli live

Un evento a tutto tondo e per tutti i gusti, nelle corde di grandi e piccoli, nato dall’iniziativa dei commercianti con la spinta di promozione territoriale dell’Amministrazione in carica.

Si comincia dalle 18 con l’intrattenimento per i più piccoli, con truccabimbi, mascotte e caricature, mago e spettacolo con i cavalli (a cura dell’ASD ‘I cavalieri delle poiane’).

Dalle 18.30 alle 20.30 spazio alla musica con Maryana & Bros Beat in piazza Dante, Mag Mares su corso Diaz, Tony Ray Live Show in piazza Garibaldi, dj set con Gerado Lambiase in via Roma.

Dalle 20.30, su corso Diaz (nei pressi delle Poste), la chiusura della serata con il concerto degli Skizzekea.

«È un evento che premia gli sforzi delle attività commerciali, unite nell’organizzazione e nel dare un contributo importante al processo di crescita ed attrattività del nostro centro cittadino – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – crediamo che Mercato S.Severino, con la pedonalizzazione ormai quasi completata di corso Diaz, abbia il potenziale per diventare una città degli eventi, con un riverbero positivo per tutti. Eventi come questo creano contaminazione, aggregazione sana, visibilità, cultura. E queste restano tra le principali linee-guida del nostro impegno civico per la comunità».