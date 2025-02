Sarno: approvata la presa d’atto della convenzione per il Masterplan Via libera dal Consiglio comunale, il sindaco: "Ora pianificazione territoriale condivisa"

Ieri sera a Sarno è stata approvata, in Consiglio Comunale, la presa d’atto della convenzione per l’attuazione del Masterplan “Programma integrato per la rigenerazione e valorizzazione dell’Agro Sarnese-Nocerino ” firmata dai 13 sindaci dell’intero comprensorio. Sarà possibile adesso procedere alla individuazione dei progetti da realizzare con i fondi erogati dalla Regione Campania.

Il Masterplan si articola in una serie di interventi strutturali e ambientali che mirano a realizzare un modello di sviluppo integrato e sostenibile attraverso la creazione di un sistema di governance condivisa tra enti locali, Regione Campania, e altri soggetti istituzionali coinvolti.

Le risorse sono destinate a promuovere lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la tutela del patrimonio naturale, storico e culturale con un impatto diretto e rilevante sui settori strategici per lo sviluppo del territorio.

“È un’importante occasione per Sarno e per tutti i Comuni dell’Agro che saranno al centro di una pianificazione territoriale condivisa, sia nella progettazione che nell’attuazione del piano, garantendo che le necessità e le priorità delle comunità locali siano rispettate e integrate nelle scelte strategiche", ha dichiarato il sindaco Franceso Squillante.

Sempre nella seduta di ieri sera, è stata approvata all’unanimità la nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di Sarno.

Della nuova Commissione Pari Opportunità, che resterà in carica fino al 2029, fanno parte Emanuela Vitolo, Presidente, Luisa Angrisani, Luigia Crescenzo, Luca Carbone, Felicia Cammarano, Monica Fasolino, Valeria Falciano, e il direttore generale di Agro Solidale, Gerardo Cardillo. Ne fanno parte di diritto, il sindaco Francesco Squillante, il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Sodano, la vicesindaco Ida Mareschi, le assessore Giuliana Morosini, Stefania Pappacena, assessore con delega alle Pari Opportunità, Angela Sessa, le consigliere Comunali Maria Rosaria Aliberti, Caterina Buonaiuto, Veronica De Filippo, Anna Maria Della Porta, Maura Falciani, oltre a due Consiglieri Comunali, uno di maggioranza Antonio Mancuso e uno di minoranza, Enrico Sirica. I componenti della Commissione svolgeranno la loro attività a titolo volontario e gratuito.

Sugli altri punti all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale, con i soli voti della maggioranza, ha approvato le delibere riguardanti la conferma dell'aliquota di compartecipazione addizionale IRPEF 2025, le aliquote IMU per l'anno 2025, le tariffe TARI 2025 e la presa d'atto della delibera Arera per l'adeguamento del contratto di servizio dei rifiuti urbani.