Disagi agli uffici del giudice di pace di Mercato San Severino La denuncia del gruppo "Radici" di Bracigliano

Altro importante argomento al centro del dibattito pubblico ed istituzionale di questo ultimo periodo è quello relativo ai disagi riscontrati presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Mercato S. Severino, che vede anche il Comune di Bracigliano tra gli Enti che nel 2015 hanno sottoscritto una apposita Convenzione per mantenere attivo il presidio di giustizia locale.

Il Gruppo “Radici” di Bracigliano, nel ruolo istituzionale di oppositore dell’attuale maggioranza governativa, ha ritenuto opportuno intervenire sul tema per chiedere all’Amministrazione Comunale e agli altri enti di adempiere agli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell’intesa che ha permesso al Gdp di Mercato San Severino di restare attivo ed operativo.

“Il presidio di giustizia locale di prossimità rappresentato dall’Ufficio del Giudice di Pace di Mercato S. Severino – sottolineano i Consiglieri di “Radici” – ad oggi, rappresenta un importante punto di riferimento per un vasto bacino di utenza. Il Comune di Bracigliano, sulla scorta delle informazioni in nostro possesso, risulterebbe inadempiente in termini di messa a disposizione del personale da destinare all’ufficio del Gdp secondo quanto stabilito nella Convenzione”.

“Abbiamo appreso, con rammarico – spiegano i membri di “Radici” – le difficoltà che l’ufficio del Gdp è costretto ad affrontare a causa dell’assenza di personale soprattutto nella Cancelleria penale. Per quanto di nostra competenza, chiederemo nelle sedi opportune che si possa addivenire al più presto a soluzioni adeguate, sollecitando nella fattispecie sia la nostra Amministrazione Comunale che gli altri Enti ad assolvere gli obblighi “illo tempore” assunti”.

Il Gruppo “Radici” ha plaudito alle soluzioni, seppur temporanee, attuate dal Giudice Nicola Lombardi in servizio presso l‘Ufficio del Gdp di Mercato San Severino per porre rimedio a tali carenze, garantendo un intervento attivo per proporre soluzioni alternative agli attuali disagi.