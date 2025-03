Viabilità ridotta sulla provinciale 75: l'appello di Prima Cava Situazioni di emergenzialità che richiederebbero l’azione immediata delle amministrazioni competenti

“La viabilità della strada provinciale 75, all’altezza del santuario dell’Avvocatella, rimane ancora ridotta a una sola carreggiata per lo smottamento di due anni fa, causato da una falla nella condotta idrica.” così Antonio Salsano, attivista dell’Associazione Prima Cava.

“Gli appelli al ripristino della normale viabilità sembrano cadere nel vuoto del burrone sottostante, lì dove la SP 75 si sta inesorabilmente sbriciolando a partire dal parapetto compromesso dalle infiltrazioni d’acqua. Un salto di decine di metri che incombe sulla sicurezza di chi intraprende la via verso il santuario sovrastante, e le zone di Dragonea - Benincasa, oltre a creare l’ennesima cicatrice in un territorio storicamente afflitto da un’estrema fragilità ai rischi idrogeologici.” continua Salsano.

“La politica provinciale, forse troppo occupata da scandali ed incombenze elettorali, vacilla di fronte a questo tipo di problematiche ricorrenti, risultando vacua, se non addirittura assente, in azioni preventive. Situazioni di emergenzialità che richiederebbero l’azione immediata delle amministrazioni competenti, vengono sempre più spesso relegate a questioni di secondaria importanza, ledendo la dignità dei cittadini che passano per la provinciale, sottomessi a un disagio cronico.” così conclude Salsano.