Pagani: furto e atti vandalici all’Istituto Paritario San Giuseppe Scassinati i distributori e danneggiata la cassa automatica

Un grave episodio ha colpito l’Istituto Paritario “San Giuseppe” di Pagani, realtà scolastica di riferimento sul territorio non solo per la formazione, ma anche per il costante impegno in iniziative di solidarietà, inclusione sociale e legalità.



Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, ignoti malviventi si sono introdotti nel plesso scolastico di via San Francesco 108, forzando una finestra che affaccia sul cortile principale. Una volta all’interno, hanno scassinato i distributori automatici di bevande per sottrarre il denaro contenuto, manomesso e asportato una telecamera di videosorveglianza, forzato la cassaforte e sottratto documenti didattici e amministrativi. Inoltre, è stata danneggiata la cassa automatica.



L’amara scoperta è stata fatta dal personale scolastico nella mattinata del 28 febbraio, all’apertura dell’istituto. Un atto che colpisce duramente la comunità scolastica, ma che non ne scalfisce la determinazione.



L’Amministratore Alfonso Cavaliere ha dichiarato: “Nonostante l’amarezza e i danni subiti, non ci arrendiamo. L’Istituto continuerà con determinazione il proprio percorso al servizio degli studenti e della comunità, promuovendo la legalità attraverso iniziative dedicate. Solo pochi giorni fa, abbiamo ospitato la 14ª tappa del progetto ‘Sii Saggio, Guida Sicuro’, promosso dall’Associazione Meridiani con il patrocinio della Regione Campania e di Anci Campania. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine, che hanno prontamente raccolto la nostra denuncia, affinché venga fatta luce sull’accaduto e siano individuati i responsabili.”



L’Istituto San Giuseppe, da anni in prima linea nella promozione di progetti di valore sociale e culturale, continua a essere un punto di riferimento per il territorio. Tra le tante iniziative, merita particolare menzione la recente collaborazione con la Paganese Calcio per una campagna di sensibilizzazione a favore delle adozioni di animali dal locale canile, un progetto che ha coinvolto studenti, famiglie e cittadinanza, dimostrando come la scuola paritaria sia un vero motore di cambiamento positivo.



L’Istituto San Giuseppe non si ferma e ribadisce il proprio impegno per un’educazione basata sui valori della legalità e della responsabilità sociale. "C'è bisogno di più Istruzione e di legalità, sopratutto sul nostro territorio, sono anni che ci battiamo per questo e non permetteremo a nessuno di intimidirci.” afferma Cavaliere con fermezza.