San Marzano sul Sarno, in arrivo nuove telecamere per la scuola "Anna Frank" Dopo l'escalation di furti arriva la risposta dell'Amministrazione

Venerdì a San Marzano sul sarno si è riunita la commissione consiliare per la sicurezza e l’ordine pubblico, presieduta da Salvatore Ciullo. Nel corso della riunione si è parlato delle misure messe in campo dall’Amministrazione Annunziata e dalla dirigenza scolastica per contrastare l’ondata di furti che in pochi mesi ha interessato il plesso scolastico "Anna Frank" in via Pendino.

Presenti in audizione l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Vincenzo Marrazzo e l’assessore alla Pubblica istruzione, Pasqualina Forsellino. La dirigente scolastica, assente per motivi personali, ha inviato alla commissione una lettera di risposta ad una proposta di risoluzione della problematica da parte dell’amministrazione. Durante la riunione gli assessori hanno manifestato le azioni messe in campo, anche a seguito degli incontri avuti con la dirigente. L’Amministrazione in via straordinaria ha stanziato fondi per la messa in sicurezza del plesso scolastico e provvederà in tempi brevi all'attivazione di un impianto di allarme potenziato anche dall'ausilio della videosorveglianza. Strumenti che potrebbero essere garantiti anche per gli altri plessi scolastici presenti sul territorio.