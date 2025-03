Sosta selvaggia a Scafati, Santocchio: "Situazione pericolosa, s'intervenga" In alcune zone i parcheggi pubblici vengono occupati anche con sedie e sgabelli

“Non possiamo tollerare che le auto vengano lasciate ovunque, spesso in prossimità delle strisce pedonali o addirittura sui marciapiedi. Ancora più inaccettabile è il comportamento di alcune attività commerciali che occupano gli spazi destinati ai pedoni, costringendoli a camminare per strada, con evidenti rischi per la loro incolumità”. Lo denuncia il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Scafati, Mario Santocchio in merito al fenomeno della sosta selvaggia in città.

La problematica è particolarmente sentita in alcune aree ad alta densità di traffico, come via Pasquale Vitiello, dove la sosta irregolare si somma a una viabilità già congestionata. Ma non solo: si segnalano anche episodi di occupazione abusiva dei parcheggi pubblici con sedie e sgabelli, una pratica che Santocchio definisce “inaccettabile e pericolosa”. “Ricordiamo che situazioni del genere, in passato, hanno portato a episodi di violenza in città vicine. Non possiamo permettere che questo accada anche a Scafati”, ha puntualizzato. Da qui, l’appello alla polizia municipale per un’intensificazione dei controlli: “Siamo consapevoli delle difficoltà legate alla carenza di organico, ma è necessario uno sforzo in più per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti i cittadini”.