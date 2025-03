Picentini, nasce il coordinamento cittadino Fratelli d’Italia di Montecorvino Toriello presidente: "Subito al lavoro per la città”

“Tra le priorità sicurezza del territorio, tutela dell’ambiente e turismo”. Elenca le priorità sulle quali lavorerà con il partito proponendo soluzioni e sinergie con le varie Istituzioni, il neo presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia del comune di Montecorvino Pugliano, nei Picentini, nominato nelle scorse ore dal partito provinciale, il docente e agrotecnico, Giovanni Toriello. “Sono fiero di rappresentare Fratelli d’Italia nella mia Montecorvino Pugliano grazie al sostegno di tutti i soci del coordinamento- spiega Toriello, che annuncia come- l’obiettivo è quello di rendere i cittadini protagonisti della vita politica del paese, facendo crescere la partecipazione libera e democratica”. Ma il neopresidente di FdI di Montecorvino Pugliano è già al lavoro con le iniziative che il coordinamento territoriale porterà avanti per il comune dei Picentini- “Non esiste politica senza collaborazione con le Istituzioni -spiega Toriello- per questo stimoleremo attraverso proposte nero su bianco e iniziative anche politiche, l’amministrazione di Palazzo di Città ad attuare politiche ambientali e di sviluppo dell’agricoltura di eccellenza, giovanili, sociali e sportive ad hoc rispetto alle esigenze del nostro territorio. Ma non solo- aggiunge il presidente del coordinamento FdI -tra le azioni da attuarsi subito rientra il delicato tema inerente la sicurezza della città e ciò alla luce dei continui furti sul territorio che stanno devastando la serenità dei nostri cittadini, attraverso la proposta al Comune, di un piano di video sicurezza e monitoraggio continuo del territorio. La nostra terrà -chiosa Toriello- ha un grande potenzialità e lavoreremo per la proposta di un serio progetto si sviluppo turistico-ricettivo con il coinvolgimento degli imprenditori locali, senza tralasciare gli anziani e il coinvolgimento attivo delle famiglie nella vita politica della nostra città. Tante idee, tanti obiettivi e la direzione del lavoro per il bene della gente della mia città”.