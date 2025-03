Baronissi in preghiera per Papa Francesco, la comunità unita per il Santo Padre «Il bisogno di radicarsi nell’essenzialità della preghiera per guardare al mondo»

La comunità di Baronissi si è riunita domenica 2 marzo 2025 in un profondo momento di preghiera collettiva per Papa Francesco, attualmente ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma a causa di una crisi di broncospasmo. L'iniziativa, promossa dal Comune di Baronissi in collaborazione con il Convento della SS. Trinità e le Parrocchie del territorio, ha rappresentato un forte segnale di vicinanza e sostegno spirituale nei confronti del Pontefice, da sempre punto di riferimento per i fedeli di tutto il mondo.

La celebrazione principale si è svolta presso la Chiesa Maria SS. di Costantinopoli, dove una Santa Messa solenne ha raccolto numerosi cittadini in un clima di intensa partecipazione e commozione. Alla funzione hanno preso parte tutte le parrocchie del territorio, tra cui la Parrocchia SS. Salvatore, il Convento SS. Trinità, la Parrocchia Santa Maria delle Grazie e S. Stefano Protomartire di Caprecano e Fusara, la Parrocchia di Sant'Agnese V.M. Sava, la Parrocchia San Pietro Aiello - Acquamela, la Chiesa Sant’Andrea Apostolo di Antessano e la Chiesa di S. Lucia di Orignano.

Unite nella fede, queste comunità hanno elevato preghiere per la pronta guarigione del Pontefice, invocando la protezione divina affinché possa superare questo momento di difficoltà e tornare presto alle sue funzioni pastorali. Durante la celebrazione, i sacerdoti hanno espresso parole di speranza e conforto, sottolineando l'importanza di unione e solidarietà in questi momenti di prova.

«Condividere profondamente questa preghiera evidenzia il bisogno di sicurezza dell’umanità, di avere qualcuno che porti sulle proprie spalle il dolore del mondo – sottolinea il Padre Guardiano Giuseppe Castronuovo del Convento della SS. Trinità di Baronissi, che ha officiato la cerimonia religiosa e il momento di raccoglimento – In una recente intervista, Monsignor Paglia ha affermato che “la sofferenza del Papa è un insegnamento per tutti”. Questa fase affrontata dal Santo Padre si pone in continuità con i Papi del secolo, tra cui Giovanni Paolo II e Giovanni XIII. È una costante che esprime quel bisogno di radicarsi in un’essenzialità: la preghiera è qualcosa di profondamente vero. Si avverte l’esigenza di guardare con umanità a questo mondo, osservando in maniera più vera e reale tutto ciò che viviamo».

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha voluto condividere un messaggio di vicinanza e sostegno al Santo Padre attraverso i suoi canali ufficiali, esprimendo il sentimento collettivo della cittadinanza: "Partecipare alla preghiera per Papa Francesco è stato un momento di grande emozione e raccoglimento. La comunità, unita nel nome del Santo Padre, ha dimostrato un forte legame di affetto e speranza. In questo tempo di difficoltà, ha sentito l’importanza di affidarlo al Signore, chiedendo con fiducia che la sua salute migliori e che possa tornare presto a guidarci con la sua forza e saggezza. Ringrazio profondamente il Padre Guardiano Giuseppe Castronuovo, Padre Antonello Arundine, le Parrocchie e tutta l'Amministrazione, i gruppi giovanili e la sensibilità della nostra Comunità. Baronissi è "Città della Pace", da sempre in prima linea nella promozione del bene comune e del senso di fratellanza".

L'iniziativa ha suscitato grande partecipazione tra i cittadini, che hanno risposto con entusiasmo e devozione all'appello alla preghiera. Molti fedeli hanno acceso ceri e lasciato messaggi di affetto all'esterno della chiesa, come segno di vicinanza spirituale al Pontefice. Alcuni parrocchiani hanno inoltre organizzato momenti di adorazione eucaristica e recita del Santo Rosario nei giorni successivi, confermando il forte spirito di aggregazione che caratterizza la città di Baronissi. L'intera comunità continuerà a pregare per il Santo Padre, confidando in un pronto miglioramento delle sue condizioni di salute.

L'invito alla preghiera resta aperto a tutti i cittadini, con la speranza che la vicinanza spirituale possa essere di conforto e sostegno per Papa Francesco in questo momento delicato del suo cammino. La città di Baronissi dimostra ancora una volta la propria profonda fede e il grande affetto per il Pontefice, ribadendo l'importanza della preghiera come strumento di unità e speranza per tutta la comunità cristiana.