Comune di Pagani: giuramento della polizia municipale Nove degli agenti da poco in servizio hanno celebrato il loro giuramento solenne

E' stata una mattinata di festa ieri al Comando di Polizia Municipale di Pagani. Nove degli agenti da poco in servizio hanno celebrato il loro giuramento solenne: Russo Katiuscia, Pepe Maria Consiglia, Iuliano Pasquale, Garofalo Armando, Sicignano Carlo, Ramondo Salvatore, Salicone Annamaria, Fierro Lucia Angela, nonché l’ing. Pisapia Antonio, in forza al Suap.

Inoltre ai sensi del regolamento regionale n. 1/2025 sono stati conferiti i gradi al personale che ne ha maturato i requisiti: agli agenti Russo, Pepe e Iuliano conferito grado di Assistente, agli Assistenti Giordano, Bove, Grimaldi, Baccaro e Petrosino il grado di Assistente capo, ai Marescialli ordinari Ianniello Carlo e Torre Giovanni è stato conferito il grado di Maresciallo capo.

Infine per l’impegno costante profuso, agli ausiliari al traffico Strino Giuseppe e Fezza Aniello è stato conferito attestato di meritevole e lodevole servizio.

Un momento di festa per il corpo di Polizia Municipale paganese guidato dal comandante Lucio D’Apolito, in presenza dell’assessore delegato alla Polizia Municipale, Luana Giammetta, del consigliere Vincenzo Violante, dell’assessore Valentina Oliva, dei consiglieri Veronica Russo, già delegata alla sicurezza, Rita Greco e Bartolo Picaro.

«Una giornata importante quella vissuta ieri. Prestare giuramento significa impegnarsi solennemente nei confronti del popolo e a mio avviso questo comando di polizia spicca per l’impegno profuso nel rendere Pagani una città più sicura e ordinata, nonostante le difficoltà operative. Un onore per me poter collaborare con loro attivamente e dare il mio contributo alla città e il mio supporto al corpo di caschi bianchi. Un grande augurio di buon lavoro e un ringraziamento all’intero comparto della polizia locale di Pagani» ha detto l’assessore delegato Giammetta.

«Grazie alla Polizia Municipale che operano con serietà e dedizione sul territorio, pur fronteggiando numerose difficoltà – ha dichiarato il sindaco Lello De Prisco -. Molti agenti sono andati ad aggiungersi negli ultimi anni, ma ancora di più dovranno arrivare in servizio anche con le prossime assunzioni. Ancora tanto c'è da fare per assicurare alla cittadinanza il servizio di sicurezza, viabilità e vigilanza migliore possibile».