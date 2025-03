Castellabate: boom di presenze per il carnevale 2025 Tre giorni di grande festa

Splendido successo di pubblico per il Carnevale 2025 “Un mondo di fantasia” a Castellabate. Tre giorni di grande festa che hanno accesso l’allegria e la voglia di stare insieme di tutta la comunità. Dopo i primi appuntamenti in località Lago e San Marco, ieri si è tenuto l’atteso finale nel pieno centro cittadino di Santa Maria. Centinaia le persone che hanno salutato, in strada, il ritorno dei caratteristici carri allegorici realizzati con cura e dedizione dalle associazioni del territorio dopo diversi anni di assenza. Dall’animata sfilata per le vie del paese, al ritrovo in Piazza Lucia dove il pubblico ha danzato e cantato con “Cartoon Show Party”, un format divertente ed originale che ha permesso di riascoltare tutte le sigle dei cartoni animati che hanno fatto la storia.

“È stato un Carnevale che ha superato ogni nostra aspettativa. Sono state tantissime le presenze che hanno scelto Castellabate per vivere in serenità e tranquillità questi giorni di festa. Da anni mancavano i tipici carri allegorici, ma grazie agli sforzi e all’impegno delle associazioni e dei gruppi spontanei locali siamo riusciti a regalare delle vere e proprie opere di carta pesta che hanno raccolto successo e gradimento. Uno spirito di comunità collettivo davvero coinvolgente che ha permesso la realizzazione di un Carnevale davvero da ricordare”, sottolinea il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.