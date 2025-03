Numeri da record per il Gran Carnevale Baronissi 2025 “Un evento che cresce e diventa riferimento per l’intera provincia di Salerno”

Straordinario successo per l’edizione 2025 del Gran Carnevale di Baronissi. Oltre 10mila persone hanno affollato le vie cittadine durante le quattro giornate di festa, trasformando il Comune in un tripudio di colori, allegria e creatività. Un evento che ha saputo coinvolgere grandi e piccoli, offrendo momenti di puro divertimento e condivisione. I carri allegorici, frutto del lavoro e della passione delle associazioni locali, hanno incantato il pubblico con la loro spettacolarità, dando vita a una sfilata memorabile. Per riconoscere l’impegno delle realtà associative che hanno reso possibile questa kermesse, il Comune di Baronissi ha premiato con una targa le seguenti associazioni: Maria SS Delle Grazie, Casal Barone Robin Hood, ALVAA, I Ragazzi di Capriglia, ASD Madre Terra, Sogno e Realtà, #84zero84, Insieme Per, Gli Amici di Baronissi, Rione Capo Solofra, Iris, I Ragazzi di Montoro, S. Anna, ASD Madre Terra, Luigi e Cecchino Cacciatore, Il Gabbiano.

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha espresso il suo entusiasmo per l’edizione 2025 del Carnevale: “Questa straordinaria partecipazione di cittadini e visitatori è la testimonianza di quanto il Gran Carnevale di Baronissi sia diventato un appuntamento identitario per la nostra comunità e un punto di riferimento per l’intera provincia di Salerno. Ogni anno cresce in qualità, partecipazione e prestigio, grazie al grande lavoro di organizzazione e all'entusiasmo di chi vi prende parte. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, migliorare e rendere ogni edizione ancora più coinvolgente. Arrivederci al Gran Carnevale di Baronissi 2026, con la promessa di regalare nuove emozioni e momenti di gioia a tutta la comunità.”

Anche il Consigliere Comunale e incaricato all’organizzazione del Gran Carnevale di Baronissi, Vincenzo Melchiorre, ha voluto sottolineare l’importanza di questa edizione: “La partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo registrato sono il risultato più importante che potessimo raggiungere. Quello di quest’anno è stato solo il primo di una serie di passi che faremo insieme per rendere il Carnevale di Baronissi un evento sempre più grande e attrattivo. Lavoreremo per rendere la prossima edizione ancora più spettacolare e ricca di novità.”

Tanto spazio anche alla musica, con spettacoli e performance che hanno fatto ballare i ballerini dei carri allegorici e animato le strade della città. Non sono mancati gli eventi collaterali, come momenti di animazione che hanno reso il Carnevale un’esperienza completa per tutte le età.

Un grazie speciale va a tutti i cittadini e visitatori che, con il loro entusiasmo, hanno reso il Carnevale di Baronissi un evento sempre più atteso e amato. “Questa manifestazione è il simbolo della nostra capacità di lavorare insieme e di creare momenti di aggregazione e spensieratezza. Continueremo a investire nel Carnevale, perché è una festa che appartiene a tutti noi” – conclude la Sindaca Anna Petta.