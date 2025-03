Grande successo per la quarta edizione del Carnevale Montecoricese Animato il territorio con colori, musica e spettacoli

Si è conclusa con un grande successo la quarta edizione del Carnevale Montecoricese, che dal 1° al 5 marzo ha animato il territorio con colori, musica e spettacoli. Nonostante la pioggia che ha caratterizzato la giornata d’apertura del 1° marzo, la manifestazione ha riscosso un forte apprezzamento, confermandosi un appuntamento atteso e partecipato.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Ortodonico con il patrocinio del Comune di Montecorice, ha riportato in strada la magia del Carnevale, con quattro carri allegorici – One Piece, Capodanno Cinese, Il Capitano - GigiDag e Mary Poppins – e due gruppi di figuranti, Giappone, Anime e Manga e la scuola di Salerno Il Contrapasso, che hanno incantato il pubblico con le loro coreografie.

La grande novità di quest’anno, il ritorno alle sfilate in ogni frazione del territorio, ha entusiasmato la comunità. La festa è partita il 1° marzo in località Assunta con la cerimonia inaugurale, tra balli, coreografie e animazione, per poi proseguire ad Agnone Cilento con la prima grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. La giornata si è conclusa con un DJ Set con Kiko Loco Navarro e Marco Vitolo che ha coinvolto tutti i presenti in una serata di musica e divertimento.

Domenica 2 marzo è stata invece dedicata ai più piccoli con l’evento Bimbi in maschera, un pomeriggio di festa ad Agnone Cilento tra gonfiabili, animazione, musica e giochi. Tante famiglie hanno partecipato all’iniziativa, dimostrando quanto il Carnevale Montecoricese sia un momento di aggregazione per tutte le età.

Il momento clou dell’evento è arrivato il Martedì Grasso, con la grande sfilata conclusiva a Montecorice. I carri allegorici e i gruppi mascherati hanno attraversato il paese in un tripudio di colori e musica, per poi concludere in piazza San Biagio, dove il DJ Set di Alex Catino ha trasformato la serata in una grande festa collettiva.

A chiudere l’edizione 2025, mercoledì 5 marzo, è stato il sorteggio di Carnevale presso l’Aula Consiliare del Comune, un momento atteso che ha reso protagonisti ancora una volta i partecipanti.

“Non possiamo che essere soddisfatti per la riuscita di questa edizione – dichiarano gli organizzatori – perché, nonostante qualche imprevisto meteo, abbiamo visto il pubblico rispondere con entusiasmo, partecipando con gioia a tutte le iniziative. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, dai volontari ai gruppi mascherati, dagli artisti agli operatori economici locali, fino ai cittadini che hanno reso speciale questo Carnevale. L’energia e la passione di tutti sono il vero motore di questa manifestazione, e siamo già pronti a pensare alla prossima edizione con nuove idee e sorprese.”