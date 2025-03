Protezione Civile: gestione comune per i comuni di Cava, Vietri e Cetara Sottoscritto un protocollo d'intesa

È stato sottoscritto stamattina dai primi cittadini di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e di Cetara Fortunato Della Monica il protocollo d’Intesa per la gestione comune delle attività di Protezione Civile e per l’organizzazione dei relativi servizi, in attuazione delle norme regionali in materia di Pianificazione di Protezione Civile su scala provinciale/città metropolitana, intercomunale di contesto territoriale, comunale – PR Campania Fers 2021 – 2027.

«È la conclusione di un percorso iniziato tra i nostri Comuni – hanno affermato i sindaci Servalli, De Simone e Della Monica – per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze. Insieme potremo assicurare una migliore pianificazione ed assistenza ai cittadini in caso di necessità e in tutte le occasioni in cui saranno chiamate ad intervenire».

Presso il palazzetto della Protezione Civile di Cava de’ Tirreni, Comune capofila, è stato individuato l’ufficio di coordinamento delle attività della neo costituita struttura tecnico-amministrativa intercomunale di contesto territoriale (Struttura di C.T.) a cui faranno riferimento anche tutte le associazioni di volontariato di protezione civile con le relative specializzazioni e che ha il compito di pianificare tutte le azioni, dai piani di protezione civile, alla prevenzione.