Scafati, Santocchio: "Investire su turismo e commercio" "Con una prospettiva innovativa e più sostenibile"

Scafati torna a essere protagonista del dibattito sulla crescita economica, ma con una prospettiva innovativa e più sostenibile. Non si tratta più di puntare esclusivamente sull'insediamento di nuove attività industriali, un settore ormai saturo e con poche possibilità di espansione sul territorio. La vera sfida, secondo gli esperti e gli amministratori locali, è investire su settori strategici come logistica, turismo, ristorazione, ricettività, cultura e commercio locale.



Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Scafati, sottolinea l’importanza di un cambio di paradigma nello sviluppo cittadino:



"Il nostro territorio non può più sostenere un'espansione industriale massiccia. Al contrario, abbiamo l'opportunità di valorizzare ciò che ci rende strategici: la nostra posizione geografica e la crescita costante del turismo nell’area circostante. Dobbiamo concentrare risorse e investimenti per potenziare i servizi connessi al turismo, alla logistica e al commercio locale. Questa è la vera chiave per rilanciare l’economia e creare nuove opportunità occupazionali."



A breve, un convegno aperto a cittadini, imprenditori ed esperti del settore offrirà un’occasione di confronto su queste tematiche, con l’obiettivo di tracciare un piano concreto di rilancio per Scafati.



"Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra città a partecipare a questo importante evento. Sarà un'opportunità per discutere di strategie e progetti che possano davvero dare una svolta a Scafati, rispettando il tessuto urbano e creando nuove possibilità di crescita per i giovani e per le imprese locali" - conclude Santocchio -. L'iniziativa si pone come un appello a investitori, amministratori e cittadini affinché collaborino nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo per Scafati, basato su sostenibilità, innovazione e valorizzazione del territorio".