Turismo, Amalfi protagonista alla ITB di Berlino Si amplia il target di riferimento e i buyers internazionali

Prosegue senza sosta l’azione di promozione dell’offerta turistica dei partner della Rete di Destinazione “Amalfi Experience” intrapresa dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano.

L’Antica Repubblica Marinara, attraverso la DMO Visit Amalfi, è stata protagonista della ITB Berlin, l’esclusivo salone internazionale dedicato alle novità nei settori di Hotel, Compagnie aeree, Noleggio Auto, Operatori turistici, Enti turistici e Turismo.

«Stiamo intensificando la presenza di Amalfi e di tutta la sua offerta turistica sui grandi scenari internazionali e le più grandi fiere di settore – esordisce il Sindaco Daniele Milano – Dalla ITB di Berlino emerge l’esigenza di proporre un’offerta autentica e diversificata, in linea con i nuovi trend globali. Durante la fitta agenda di incontro della nostra DMO con tour operator ed agenzie di viaggio, emerge il desiderio di un turismo esperienziale, con il contatto diretto con gli operatori della Rete di Destinazione Amalfi Experience. Il mercato tedesco appare interessato in particolare all'offerta outdoor e alla visita di Amalfi nei mesi di novembre e di dicembre, complici le temperature miti e il nostro ricco programma di eventi invernali».

Si amplia il target di riferimento e i buyers internazionali che guardano con interesse ad Amalfi: l’Antica Repubblica Marinara, infatti, conquista non solo il pubblico europeo, tra cui Germania, Francia, oltre al Regno Unito, ma si caratterizza come meta privilegiata di flussi oltreoceano, Emirati Arabi, Cina, India e Argentina.

L’innovativo modello Amalfi, con le sue “11 Azioni per un Turismo più sostenibile” e, si pone come best practice attraverso la sua DMO Visit Amalfi, impegnata nell’instaurare collaborazione e sviluppo di nuove sinergie con gli operatori campani per spalmare i flussi turistici nell'arco dell'intera giornata e nello specifico nelle ore serali. Altra finalità è promuovere il turismo durante tutto l’anno, evitando il sovraffollamento dei mesi estivi e garantire un equilibrio tra sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale.

«Una visione di sviluppo fondata sulla condivisione di conoscenze e progettualità. - conclude il Sindaco Milano - Al momento registriamo interesse da parte di operatori della Costiera Amalfitana che desiderano aderire alla DMO e alla Rete di Destinazione “Amalfi Experience”, a cui ad oggi aderiscono circa 90 operatori tra strutture alberghiere, extra alberghiere, ristoranti e fornitori di esperienze e servizi. Il naturale sviluppo di questo percorso dovrà condurre alla creazione della più ampia DMO Amalfi Coast, sulla quale è iniziato il confronto con i colleghi Sindaci del comprensorio».