"Sii saggio, guida sicuro": la campagna per la sicurezza torna nel salernitano Il road show farà tappa nei Comuni di Pontecagnano e Siano

Oltre 3.500 studenti formati in 19 incontri: questi i numeri principali del roadshow #siisaggioguidasicuro dell’anno scolastico e accademico 2024/2025, campagna di formazione e sensibilizzazione alla guida sicura per gli studenti delle scuole secondarie e delle università del territorio campano, promosso dalla Regione Campania, Anci Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la collaborazione del personale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Anas, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, delle Forze dell’Ordine, con il partenariato di Enti, Fondazioni e Associazione di categoria e con la media partnership di Rai Campania, Rai Pubblica Utilità e Rai Radio Live Napoli.

Ad ospitare la ventesima tappa del #siisaggioguidasicuro, mercoledì 12 marzo alle ore 09:30, sarà il Museo Archeologico Nazionale “Gli Etruschi di frontiera” di Pontecagnano Faiano. Ai saluti di Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano e Nunzia Fiore, vice sindaco e assessora alla Polizia Municipale del Comune di Pontecagnano Faiano, seguiranno gli interventi di Antonella Scarano, dottoranda Ingegneria Sistemi Civili UniNA Federico II – Referente Scuola Progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” e Maria Rella Riccardi, ricercatrice di Strade, Ferrovie e Aeroporti UniNA Federico II – Referente Scuola progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”.

La “carovana della sicurezza stradale”, giovedì 13 marzo alle ore 09:30, farà tappa nel Comune di Siano presso l’Istituto Cuomo-Milone dove verrà ricevuta da Margherita Attanasio, dirigente scolastico dell’Istituto Cuomo-Milone, Giorgio Marchese, sindaco di Siano e Ada Minieri, Vicepresidente dell’Associazione Meridiani – consigliere segretario Ordine degli Ingeneri di Napoli. A rappresentare le Forze dell’Ordine saranno per il Comune di Pontecagnano Faiano, Antonio Vecchione, Comandante della Polizia Locale del Comune di Pontecagnano Faiano e il capitano Angelo Attanasio, Comandante I Nucleo Operativo Gruppo della Guardia di Finanza di Salerno, per il Comune di Siano invece, Salvatore Dionisio, Comandante della Polizia Locale ed il maggiore Carlo Santarpia, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mercato Sanseverino. I saluti istituzionali sono affidati a Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania e Rocco Di Filippo, Delegato ANCI Campania. A portare la propria testimonianza agli oltre 400 studenti del territorio salernitano che presenzieranno le lezioni, saranno Leopoldo Iovino, papà di Eugenio deceduto a solo 19 anni a seguito dell'impatto con la sua moto contro un palo di pubblica illuminazione a Gragnano, Gianni De Prisco e Giuseppe Aliberti, vittime di un grave incidente stradale avvenuto nella città di Nocera Inferiore ne 2017.

Dalla sua prima edizione il roadshow #siisaggioguidasicuro ha incontrato e sensibilizzato ad oggi oltre 45 mila studenti delle scuole secondarie e degli atenei della regione Campania. La formazione dei giovani è un investimento per il futuro del Paese e l’azione di educazione stradale e sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” è in linea con le strategie di azione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 e dell’EU Road Safety Policy Framework 2021-2030.

L’obiettivo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale è la riduzione del 50% dei morti dal 2019 al 2030 ma i dati Istat mostrano che siamo ben lontani da raggiungere l’obiettivo del Piano della Sicurezza, con 3.039 morti in Italia e 220 morti in Campania nel 2023. Rispetto all’obiettivo, nel 2023 si sono verificati 572 morti in più (+23%) in Italia e 47 morti in più (+27%) in Campania.

Nelle provincie di Avellino, Napoli e Salerno i morti nel 2023 sono aumentati rispetto al 2019. Per contribuire al miglioramento della sicurezza stradale, gli incontri sono finalizzati a educare e sensibilizzare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, con uno specifico focus su pedoni, ciclisti, utenti di monopattini elettrici e motociclisti, che rappresentano gli utenti deboli della strada e costituiscono più della metà dei morti. Gli incontri, infatti, rendono gli studenti parte attiva del progetto stimolando la loro creatività attraverso la partecipazione al concorso di idee - Inventa una soluzione per la sicurezza stradale.