Amalfi: screening gratuiti per melanoma e il tumore al seno “Prenditi cura di te e gioca d’anticipo”

“Prenditi cura di te e gioca d’anticipo”. La Primavera si apre all’insegna della prevenzione ad Amalfi, con screening oncologici gratuiti in collaborazione con la LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori), nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano. L’obiettivo è stimolare e diffondere la cultura della prevenzione, ma soprattutto promuovere la salute pubblica, sensibilizzando i cittadini alla diagnosi precoce, attraverso controlli regolari e uno stile di vita sano.

«La prevenzione è tra le cure più efficaci: è fondamentale incoraggiare le persone a non rimandare controlli che sono essenziali. – sottolinea il Sindaco Daniele Milano - Intensifichiamo l’azione del Comune per il benessere e la qualità di vita dei cittadini. È un'azione che sviluppiamo da anni per stimolare il benessere collettivo, ma anche per sostenere il diritto alla sanità e l’accesso alle cure per tutti i cittadini, soprattutto per le fasce più deboli. Gli screening in programma si concentreranno in particolare sulla prevenzione del melanoma e del tumore al seno».

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Screening, emerge anche per il 2023 una propensione alla prevenzione ridotta al sud e nelle isole rispetto al resto d’Italia. Secondo i dati dell’indagine PASSI 2021-2022, una donna su 10 nella fascia di età 50-69 anni non ha mai fatto un esame mammografico e quasi il 20% riferisce di averlo eseguito da oltre due anni.

«Ad Amalfi desideriamo invertire questa tendenza e sviluppare consapevolezza nel cittadino. Emerge quanto sia importante continuare a sensibilizzare sul tema del prendersi cura di se stessi. La cultura della prevenzione riduce la necessità di interventi invasivi e aumenta le prospettive di vita – sottolinea il consigliere Giorgio Stancati, con delega alla Sanità e alle Politiche della Salute – È la massima forma di cura che possiamo avere per i nostri concittadini. Questa iniziativa si inserisce in una serie di eventi che dedicheremo quest’anno alla tutela della Salute. Gli ultimi dati diramati evidenziano ogni anno in Campania 32.500 nuovi casi di tumore, con un’ampia incidenza del cancro alla mammella. La prevenzione, la diagnosi precoce, l’innovazione nella ricerca scientifica e i nuovi approcci terapeutici migliorano le prospettive di sopravvivenza. Il Comune di Amalfi è in prima linea per la prevenzione a tutela della salute pubblica. La nostra è una campagna di sensibilizzazione costante e continuativa: oltre agli screening di primavera, abbiamo altri tre eventi di prevenzione senologica con l’ALTS e sempre in collaborazione con la LILT Salerno sono in programma gli screening urologico-prostatico e del cavo orale».

PRENOTAZIONI: L’appuntamento è per venerdì 21 marzo 2025 alle ore 10 presso Palazzo San Benedetto, sede del Comune di Amalfi. Per partecipare agli screening è necessario prenotarsi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Amalfi, contattando i numeri 089 87 36 222 – 089 8736217 in orario mattutino.