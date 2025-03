Pontecagnano, un sito dedicato per prenotare le visite gratuite Nuova iniziativa del Polo della Salute

Il Polo della Salute si arricchisce di un nuovo strumento: una pagina on-line dedicata attraverso cui prenotare le visite gratuite in programma da oggi e fino al 31 maggio.

Collegandosi all’indirizzo https://pontecagnanofaiano.iswebcloud.it/, gli utenti potranno essere aggiornati sulle attività della struttura in tempo reale.

Tante le consulenze previste, frutto del lavoro condiviso fra l’assessorato alla Sanità e le varie associazioni o singoli professionisti che hanno voluto aderire all’iniziativa dedicata alla prevenzione ed all’informazione.

Questi i nomi dei partner:

Associazione Universo Sole Ovd, con la Dott.ssa Noelvis Sanchez - Dermatologa esperta in dermatologia e venereologia;

Associazioni A.ma.re.c Malattie Reumatiche Croniche A.p.s., Associazione Medici Artisti & Amici dell’Arte e LaNova Farmaceutici, con tutti i suoi professionisti nell’ambito dell’ortopedia, reumatologica, cardiologia, oculistica etc.;

Dott.ssa Rosa Carlino, istruttrice certificata protocollo Mindfulness;

Dott.ssa Laura Buvaci, specialista in riabilitazione del pavimento pelvico;

Dott.ssa Gabriella Faiella, insegnante di Yoga della Risata Laughter Yoga Institute - Insegnante di Meditazione Tan-Shui - Operatore di Khush Art ® l’arte felice;

Caterina Galderisi, operatrice certificata arteterapia;

Dott.ssa Donata Malangone, Master Coach Professionista ed esperta in relazioni affettive, grafologia, disturbi del comportamento alimentare, adolescenti e genitori, menopausa, LGBTQ+;

Dott. Gaetano Mauro - Medico chirurgo, specialista in otorinolaringoiatra e patologia cervico-facciale, audometria e impedenzometria;

Dott.ssa Grazia Paradiso, psicologa, specializzanda in psicoterapia;

Dott.ssa Ilaria Pecoraro, esperta in dermatofunzionale e posturologia.

Un programma fitto e ben organizzato, che risponde alle esigenze dei cittadini e consente loro di usufruire di visite professionali, scrupolose e gratuite.

Coloro i quali incontreranno difficoltà nella consultazione del sito, potranno recarsi presso la sede della Farmacia Comunale, ubicata di fronte al Polo stesso, in località Sant'Antonio.

“Aggiungiamo un altro tassello importante: prenotazioni online e tante nuove proposte, che si riferiscono sia alla salute fisica che mentale. Le consulenze si rivolgono ad adulti e bambini e possono essere selezionate negli orari e nelle date che più sono consone ai propri bisogni. Grazie a chi si sta prodigando per noi e a chi lo farà in seguito: questo risultato porta la firma di una rete compatta e coesa che riconosce l’importanza della tutela della salute come priorità”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Roberta D’Amico.

“Lieti di condividere un altro risultato significativo, che concretizza l’obiettivo di potenziare la risposta ai cittadini in merito a questioni pregnanti, che riguardano il benessere di tutti. Annunciamo con piacere che ci sono spazi dedicati ai bambini ed anche serie di incontri per la gestione di problematiche relazionali, personali, legate all’emotività ed alla gestione dello stress. Ovviamente questa è solo la parte di un programma che interesserà tutto l’anno, con novità ed integrazioni che faremo in corso d’opera”, ha sottolineato il sindaco Giuseppe Lanzara.