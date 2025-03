Centro storico ostaggio del degrado a Sarno, la denuncia del consigliere Sirica L’amministrazione comunale ha dimostrato incapacità e disinteresse

"Il centro storico di Sarno versa in uno stato di degrado e abbandono che preoccupa cittadini e commercianti. Strade deserte, edifici fatiscenti e l’assenza di interventi concreti da parte dell’amministrazione comunale hanno reso questa parte della città un’ombra di ciò che era un tempo".



A denunciare la situazione è Enrico Sirica, consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che attacca duramente la gestione della giunta di centro-sinistra: “È vergognoso che il cuore storico della nostra città sia lasciato nell’incuria più totale. L’amministrazione comunale ha dimostrato incapacità e disinteresse, abbandonando il centro storico al degrado.”



Sirica sottolinea come la mancanza di politiche di riqualificazione abbia portato alla chiusura di molte attività commerciali, impoverendo ulteriormente il tessuto economico locale: “Non possiamo accettare che il centro storico diventi una zona fantasma. Serve un piano concreto di rilancio, incentivi per i commercianti e interventi di manutenzione per rendere questa parte della città nuovamente attrattiva e vivibile.”



Il consigliere di Fratelli d’Italia chiede un intervento immediato e invita la cittadinanza a far sentire la propria voce: “La nostra città merita di più. Continueremo a batterci affinché il centro storico di Sarno torni ad essere un luogo di aggregazione e sviluppo economico.”



Fratelli d’Italia continuerà a vigilare e a proporre soluzioni concrete per restituire dignità al cuore della città.