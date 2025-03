Intesa nella Valle dell'Irno per la protezione civile intercomunale L'accordo sarà siglato nell'aula consiliare "Manzi" di Mercato San Severino

È in agenda per domani, giovedì 13 marzo 2025, alle ore 15.30, la firma del Protocollo d’intesa che suggella la gestione in forma associata delle attività di protezione civile previste dal D.Lgs. 1/2018 e tese a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle misure di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze nei Comuni associati e ricadenti nel contesto territoriale di riferimento.

Alla sottoscrizione, che si terrà nell’Aula Consiliare ‘C.Manzi’ del Comune di Mercato San Severino, saranno presenti i sindaci dei Comuni di Mercato San Severino, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano.

Il Protocollo viene stipulato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: attuazione, in ambito intercomunale delle attività di previsione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali; individuazione degli interventi di prevenzione necessari a fronteggiare i rischi previsti; adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi sia nell’ambito dei singoli comuni dell’associazione che nell’ambito sovracomunale; predisposizione/ aggiornamento dei piani comunali e del piano intercomunale di Contesto Territoriale d’emergenza e cura della loro attuazione ed aggiornamento sulla base degli indirizzi nazionali e regionali; attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza; utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.