Colella (Prima Cava): "Si prenda seriamente la questione sicurezza a Cava" "Serve organizzazione, ma senza la convinzione politica non si va lontano"

“Sono veramente molto preoccupato dal clima di insicurezza che si respira in città: qualche mese fa con i furti e oggi con le molestie verso le donne” così Michele Colella, di Prima Cava, che di sicurezza è esperto data la sua lunga esperienza come Carabiniere, ormai in pensione. “Qualche giorno fa parlavamo di videosorveglianza nel sottopasso tra Via Atenolfi e Corso Principe Amedeo proprio per evitare episodi di molestie o violenza vera e propria verso cittadini inermi: ebbene, questo deve essere l’approccio, di una cultura della sicurezza che parta almeno dalla sorveglianza dei punti più pericolosi per poi allargarsi” continua Colella. “Serve una cultura della sicurezza, serve organizzazione, ma senza la convinzione politica non si va lontano:

l’Amministrazione si confronti con i commercianti e con tutte quelle persone che vivono la città dalla mattina alla sera, e si organizzi la sicurezza urbana ed il videocontrollo di conseguenza. Si eviti la tragedia con una cultura della prevenzione, ora tocca all’amministrazione battere un colpo” così conclude Colella.