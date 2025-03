Baronissi: ragazzi incontrano la poetessa e attivista Opal Palmer Adisa Il sindaco: “Un evento promosso dalla Commissione Pari Opportunità"

Raccontare le storie delle donne significa dar voce alle esperienze, alle lotte e alle conquiste che ancora oggi caratterizzano il loro cammino verso l’uguaglianza. Con questa consapevolezza, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Baronissi, in collaborazione con l’associazione Casa della Poesia, promuove un incontro speciale con la poetessa e attivista Opal Palmer Adisa. L’evento si terrà domani 14 marzo 2025 alle ore 10:30 presso l’Auditorium della scuola IC “Autonomia 82” e offrirà alla comunità l’opportunità di confrontarsi con una delle più autorevoli voci nel panorama della letteratura e dell’attivismo per i diritti delle donne. L’incontro sarà arricchito dai saluti istituzionali della Sindaca di Baronissi, Avv. Anna Petta, dell’Assessora alle Pari Opportunità, Maria Chiara Barrella, della Dirigente Scolastica Maria Annunziata Moschela, della Presidente della Commissione Pari Opportunità, Maddalena Ricciardi, e di Sergio Iagulli in rappresentanza di Casa della Poesia.

“La presenza di Opal Palmer Adisa è un onore per la nostra comunità. Ascoltare le sue parole significa immergersi in un mondo di racconti intensi e significativi, che ci aiutano a comprendere meglio le sfide che ancora oggi molte donne affrontano. La cultura e la letteratura sono strumenti potentissimi di sensibilizzazione e riflessione, e momenti come questo ci danno l’opportunità di diffondere consapevolezza su temi fondamentali come la parità di genere e i diritti umani. Il nostro impegno come amministrazione è quello di continuare a promuovere iniziative che possano stimolare il dibattito e contribuire a costruire una società più giusta ed equa” – ha dichiarato la Sindaca di Baronissi, Anna Petta.

L’Assessora alle Pari Opportunità, Maria Chiara Barrella, ha aggiunto: “Viviamo in un’epoca in cui, nonostante i progressi compiuti, le donne continuano a dover lottare per vedere riconosciuti i propri diritti e la propria dignità. La testimonianza di Opal Palmer Adisa rappresenta un faro per tutte noi, una voce potente che ci ricorda quanto sia necessario continuare a battersi per l’uguaglianza. Questo evento si inserisce in un percorso più ampio che il nostro Comune sta portando avanti per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche di genere e per dare spazio a figure che possano ispirare le nuove generazioni. Ogni storia raccontata è un tassello che si aggiunge alla costruzione di una società più consapevole e solidale.”

Opal Palmer Adisa, nata a Kingston in Giamaica, è una scrittrice poliedrica: poetessa, saggista, fotografa e attivista culturale. Ha insegnato in prestigiose università americane, tra cui la Berkeley University, la Stanford University e la San Francisco State University. Femminista e attivista da oltre quattro decenni, ha pubblicato 26 opere tra saggi, romanzi, racconti, poesie e libri per bambini, affrontando tematiche cruciali come la memoria della schiavitù, il razzismo, la violenza di genere e gli abusi sui minori. Attraverso la letteratura e le arti performative, Adisa ha trasformato la narrazione in uno strumento di lotta per l’uguaglianza e la giustizia sociale. Dotata di una straordinaria capacità narrativa, si ricollega alla tradizione dei “griot” africani, tessendo storie che informano e affascinano il pubblico, trasportandolo in una dimensione fatta di storia, cultura e poesia.