Consigliera esclusa da un evento per la sua appartenenza politica: è polemica Solidarietà dall'assessore del Comune di Teggiano: "Situazione inaccettabile"

L'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Teggiano, Marisa Federico, esprime "piena solidarietà" alla consigliera di Polla, Federica Mignoli, esclusa dalla manifestazione per la Giornata Internazionale della Donna a causa della sua appartenenza politica.

"Come donna e amministratrice, ritengo inaccettabile che una rappresentante delle istituzioni venga esclusa da un evento dedicato alla celebrazione dei diritti femminili", dichiara l'assessore Federico. "La Giornata Internazionale della Donna dovrebbe essere un momento di unione e riflessione sui progressi compiuti e sulle sfide ancora da affrontare, non una vetrina per divisioni politiche".

L'assessore Federico sottolinea come l'esclusione della consigliera Mignoli contraddica i principi fondamentali della democrazia e del pluralismo, valori che dovrebbero essere alla base di qualsiasi iniziativa pubblica. "Escludere una donna, e per di più una rappresentante eletta dai cittadini, da un evento che dovrebbe celebrare l'unità e la solidarietà femminile, è un atto discriminatorio che mina la credibilità stessa della causa che si intende promuovere", afferma.

Federico ribadisce l'importanza di un confronto aperto e inclusivo, in cui tutte le voci possano essere ascoltate e rispettate. "Le istituzioni devono essere aperte a tutti e tutte, senza discriminazioni di sorta. Il confronto tra idee diverse è un valore, non un ostacolo. Difendo il principio secondo cui i diritti delle donne devono essere tutelati senza pregiudizi, soprattutto quelli ideologici", conclude l'assessore del Comune di Teggiano, auspicando che il dibattito politico locale si svolga sempre nel rispetto reciproco e nella partecipazione democratica.