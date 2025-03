Castel San Giorgio: al via il progetto "La Strada Giusta" "Sensibilizzazione e diffusione della cultura della sicurezza stradale"

«Un altro importante progetto che va nella direzione della sicurezza stradale e della sensibilizzazione dei nostri giovani e che premia il nostro territorio - ha affermato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara -.

Il Comune di Castel San Giorgio, che purtroppo tante giovani vite spezzate ha pianto a causa di incidenti stradali, nell'ambito del progetto "La Strada Giusta" ha ottenuto un finanziamento grazie all'importante lavoro portato avanti con grande professionalità dal nostro comandante della polizia locale,maggiore Giuseppe Contaldi .

Insieme al Comune di Pagani, alla Provincia di Salerno e a quattro istituzioni scolastiche, il Mangino di Pagani, l'Alfano I di Salerno, il Gatto di Agropoli e l'Istituto Giovanni XXIII ,metteremo in campo tutta una serie di attività volte a ridurre gli incidenti stradali sul territorio.

Solo due le Province del meridione d'Italia che hanno ottenuto questo finanziamento dall'UPI, Unione Province d'Italia, Salerno e Lecce.

Di questo bel risultato va dato atto alla nostra Provincia e al suo presidente ff Giovanni Guzzo che ha svolto un grande lavoro e che ringraziamo per l'impegno e la dedizione dimostrati.

L’iniziativa prevede la messa a punto e realizzazione di un progetto congiunto di sensibilizzazione e diffusione della cultura della sicurezza stradale rivolto ai giovani, anche con campagne di sensibilizzazione e azioni di educazione stradale incentrate sui rischi legati alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Grazie ai fondi ottenuti la nostra polizia locale si doterà anche di un etilometro che ci auguriamo funga anche da deterrente.

Questo è il vero volto di Castel San Giorgio di cui andare fieri - ha concluso il sindaco Paola Lanzara.