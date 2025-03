Online il nuovo sito istituzionale del Comune di Pagani Il Comune si adegua ai tempi e offre sempre più servizi al cittadino.

È online il nuovo sito istituzionale del Comune di Pagani. Più intuitivo, più performante, sempre più vicino alle esigenze del cittadino, il portale è pienamente conforme alle misure PNRR e alle Linee guida AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

Il Comune si adegua ai tempi e offre sempre più servizi al cittadino. L’ aggiornamento del sito comunale è stato realizzato con fondi del PNRR per la transizione digitale delle Pubbliche Amministrazioni (Misura PA Digitale 2026) finanziato dall’Unione Europea NextgenerationEU, progetto Misura 1.4.1 “Esperienza del

Cittadino nei servizi pubblici" - Comuni - Aprile 2022.

Da oggi il portale è più intuitivo e facilmente navigabile e si arricchisce di servizi digitali al cittadino che con il tempo saranno sempre più integrati. Ulteriori miglioramenti che favoriscono la fruizione di informazioni e servizi da parte del cittadino è l’app per smartphone Municipium, strettamente connessa al sito, con aggiornamento simultaneo, che renderà l’aggiornamento di ogni avviso immediato e semplice

da reperire.

Si fa notare che il dominio del sito istituzionale non è più www.comunedipagani.it/ ma www.comune.pagani.sa.it.