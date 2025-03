Roccapiemonte, lotta al degrado: inaugurato nuovo centro raccolta rifiuti Sarà possibile conferire anche apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il sindaco di Roccaiemonte, Carmine Pagano, il vicesindaco ed assessore Roberto Fabbricatore e l’assessore Annabella Ferrentino comunicano che è stato ufficialmente inaugurato in via della Fratellanza a Roccapiemonte il nuovo centro di raccolta Raee (rifiuti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche). Presenti, oltre agli operatori del servizio di igiene urbana guidati da Michele D’Auria, responsabile di cantiere, Nicola Palumbo, referente della ditta che ha eseguito i lavori e Francesco Coda, curatore del progetto. Sul sito istituzionale del Comune di Roccapiemonte (www.comune.roccapiemonte.sa.it) è possibile scaricare e visionare il regolamento completo di gestione, accesso e funzionamento del centro raccolta con gli allegati da compilare per effettuare i conferimenti.

In sintesi, l’accesso per il conferimento gratuito presso il centro dei rifiuti Raee è previsto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, l’utente viene riconosciuto dagli addetti del servizio di igiene urbana, attraverso l’esibizione e la lettura del codice fiscale. Si potranno conferire: contenitori T/FC (CER 150110 -150111); Beni durevoli e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (CER 200123 - 200135 - 200136), in particolare frigoriferi, condizionatori, lavatrici, tv e monitor, piccoli elettrodomestici e tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio. All’esterno del Centro Raccolta RAEE, sono stati posizionati anche i contenitori per la raccolta indumenti usati e olio esausto, così da permettere il conferimento anche di questi oggetti/rifiuti nella stessa area.

“E’ un altro importante obiettivo raggiunto dall’Amministrazione che mi onoro di guidare. Chiedo ai cittadini di attenersi scrupolosamente al regolamento per quanto riguarda il Centro Raccolta RAEE. Noi stiamo lavorando senza soste per fornire ai cittadini i migliori servizi possibili. A breve verrà installata ed inaugurata anche la macchina mangiaplastica ed altre novità riguarderanno l’ambiente, come la possibilità di accedere ancora al progetto adotta un’aiuola che ha avuto un grande successo finora”, ha dichiarato il sindaco Pagano.