Omaggio a Manuel Cargaleiro: pannello in ceramica realizzato al "Sabatini-Menna" Sarà donato all'Amministrazione comunale vietrese

Un omaggio a Manuel Cargaleiro: è quanto hanno realizzato gli studenti del corso di design per la ceramica del Liceo Artistico “Sabatini - Menna” di Salerno. Un pannello in ceramica che richiama lo stile e le forme utilizzate dal ceramista e pittore portoghese scomparso il 30 giugno del 2024, vincitore nel 1999 del premio “Viaggio attraverso la ceramica” di Vietri sul Mare ed ospite, negli anni passati, proprio dell’Istituto salernitano.

Il lavoro dei ragazzi è stato presentato al sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone che si è intrattenuto con il dirigente scolastico del “Sabatini - Menna”, la prof. Renata Florimonte, e con il prof. Roberto Fiore, responsabile del progetto realizzato con la collaborazione della prof. Luciana Femia.

Prossimamente il pannello realizzato dai ragazzi, grazie alla collaborazione dell’azienda ceramica “La Vietrese” dei fratelli D’Arienzo e frutto del percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), sarà donato all’amministrazione civica vietrese perché possa trovare collocazione proprio dove una volta era allestito, dal 2004 al 2010, il Museo Artistico Industriale di Ceramica “Manuel Cargaleiro”.

«Si tratta di un progetto che l’amministrazione di Vietri sul Mare ha accolto con grande piacere e che conferma la grande attenzione per la nostra tradizione ceramica e la sua storia da parte del Liceo Artistico “Sabatini - Menna” di Salerno, - ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone - da parte della sua dirigente, dei suoi docenti e da parte delle nuove generazioni che sono attenti al patrimonio artistico di questa terra».

«Il progetto nasce dall’incontro istituzionale con il Comune di Vietri nell’ottica di valorizzare il percorso di Manuel Cargaleiro tra Vietri e Salerno - conferma il dirigente scolastico, Renata Florimonte. Si tratta di una collaborazione particolarmente virtuosa che consente, ai nostri giovani talenti, di poter conoscere in maniera autentica il patrimonio artistico e culturale del contesto in cui la Scuola vive ed opera e di valorizzarlo attraverso la loro rielaborazione creativa. Tra i sette indirizzi di studio che caratterizzano l’offerta formativa del nostro Liceo il Design - curvatura Ceramica è tra quelli che maggiormente si connota per il collegamento con il territorio ed in particolare con la grande tradizione della ceramica di Vietri, uno dei più prestigiosi esempi del Made in Italy per il quale il mondo ci guarda e ci riconosce».

«Abbiamo fatto una ricerca e ci è piaciuta l’idea di omaggiare un grande artista che abbiamo conosciuto quando ha realizzato con i nostri studenti il pannello decorativo collocato presso la sede di via Pietro da Acerno, nel luglio 2007 - ha spiegato il prof. Roberto Fiore -. I ragazzi hanno trovato una sua frase significativa e da lì è partito il progetto. Per ispirarsi gli studenti hanno studiato nei dettagli le opere di Cargaleiro ed hanno sintetizzato in questo pannello la loro interpretazione. La fase progettuale è terminata, ora dobbiamo passare alla fase realizzativa trasferendo l’idea sul supporto ceramico. Siamo a buon punto, ci dispiace solo di non poterlo inaugurare il giorno dell’anniversario della sua scomparsa perché in quel periodo i ragazzi saranno in pieno esame».